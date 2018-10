Zrušte hračky v Happy Mealu, říká britská členka parlamentního výboru

19:42 , aktualizováno 19:42

McDonald’s by neměl přidávat plastové hračky do dětského menu Happy Meal, uvedla Thérèse Coffeyová, členka parlamentního výboru životní prostředí Velké Británie. Plast by měl řetězec podle ní nahradit například aplikacemi, které se dají nahrát do chytrých zařízení. Řekla to během diskuse o plastech na jedno použití na víkendové konferenci vládnoucí Konzervativní strany.