Kverulantovi vadí nečinnost, na billboardáře podalo trestní oznámení

O zneužití vlajky nejde Vedoucí Katedry ústavního práva Univerzity Karlovy profesor Aleš Gerloch si nemyslí, že by provozovatelé billboardů překročili zákon, když na reklamní plochy umístili českou vlajku. O zneužití symbolu podle něj nejde. "Zákon o používání státních symbolů pojednává o vlajce a v tomto případě se jedná o symbol symbolu, protože vlajka je zde nakreslená. Takže podle mého se toho ta úprava přímo netýká. V zákoně je popsáno, co je zakázáno, např. svazovat vlajku do růžice, ale to se týká přímo té látky, která je vlajkou," řekl Gerloch pro iDNES.cz.