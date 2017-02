České dráhy podruhé zrušily miliardový tendr na lokomotivy do Německa

Nejde o malou zakázku, vždyť hodnota desetiletého kontraktu je odhadována na 1,3 miliardy korun. Opětovné zrušení vyplývá z informací ve věstníku veřejných zakázek. „Důvodem je úprava zadání v bodu, který se týká vybavení lokomotiv ETCS,“ řekl mluvčí Českých drah Radek Joklík. ETCS je mezinárodní železniční zabezpečovač.

Podle Českých drah je stále na soutěž ještě dostatek času, pronajaté lokomotivy potřebují uvést do provozu od prosince. Nové zadávací řízení vyhlásil dopravce v pátek 17. února, termín pro podání nabídek je 27. března.

První soutěž vypsaly České dráhy už v dubnu loňského roku, na podzim ji ale zrušily kvůli upřesnění zadávací dokumentace. Teď soutěž ruší prakticky ze stejného důvodu.

České dráhy hledají desetiletý pronájem expresních vícesystémových elektrických lokomotiv pro rychlost 200 km/h. V oboru se nejčastěji mluví o tom, že půjde o lokomotivy Siemens Vectron, které jsou na evropském trhu čím dál úspěšnější. Kromě trasy do Hamburku by měly jezdit například i z Prahy do Lince.

Národní dopravce má sice vícesystémové lokomotivy na takovou rychlost od Škody Transportation, ty ale nezískaly povolení pro provoz od tamějšího správce infrastruktury především kvůli obavám z poškozování mostů (více o tomto problému zde).

Lokomotivy musí umět jezdit aspoň dvoustovkou

Poptávané lokomotivy mají splnit náročné požadavky na mezistátní expresní dopravu. Musí jít o třísystémové stroje pro oba v České republice využívané systémy 3 kV DC a 25 kV 50 Hz AC a pro systém využívaný v Německu a v Rakousku 15 kV 16,7 Hz AC. Rychlost musí být nejméně 200 km/h a výkon nejméně 5 000 kW.

Lokomotivy musí být schváleny pro provoz v České republice, ale také v Německu, v Rakousku, Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Součástí pronájmu musí být také zaškolení strojvedoucích a technického personálu a zajištění servisu v oblasti údržby a oprav, včetně zajištění náhradních dílů.