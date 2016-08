O2 nakukuje do odpadového byznysu. V Kolíně vyzkouší chytré kontejnery

Všech 330 kolínských nadzemních kontejnerů na tříděný odpad dostane novou výbavu. Ta sestává z odolných nálepek s kódem a v některých případech i ze senzoru. Pomocí těchto prvků bude mít radnice přehled o tom, jak jsou které nádoby plné.

Ty osazené senzorem, který měří objem odpadu pomocí ultrazvuku, posílají přesné informace o naplněnosti automaticky do městské databáze třikrát denně. Ty, které mají na sobě jenom nálepku, se musí snímat ručně. Podle kolínského místostarosty Michaela Kašpara to budou mít na starosti lidé na veřejně prospěšných pracích.

Se smartphonem oskenují nálepku a následně po nahlédnutí pod víko vyberou jednu z možností (0 - 25 - 50 - 75 - 100), podle toho, na kolik je popelnice naplněná. A i tato data ze smartphonů odešlou do cloudu.

Výsledkem má být podrobný a aktuální přehled o tom, jak je která nádoba na odpad plná. A podle toho se má následně organizovat svoz. “Ve finále by mělo dojít k úspoře na nákladech, které věnujeme na odpadové hospodářství. Konkrétně zejména na lidech a na projeté naftě,” myslí si Kašpar.

Jak je kde plno napoví web

Vedlejšími efekty by mělo být i to, že bude okolo košů čistěji a zároveň se díky lepšímu svozu vytřídí odpadu víc.To znamená, že by se mohly buď snížit poplatky, které obyvatelé Kolína platí za odpad, nebo by vybrané peníze mohly být vynaloženy na jiné věci.

Zároveň mají přes web i obyvatelé Kolína možnost na webu kolin.smartcity.cz podívat se, jak jsou nádoby na tříděný odpad v jejich okolí plné a podle toho se rozhodnout, kdy a kam jít vyhodit papír či sklo. Až systém naběhne celý, budou v něm vidět i termíny, kdy se která popelnice vyváží.

Toto řešení zapadá do konceptu tzv. chytrého města (smart city). To zjednodušeně spočívá v tom, že města sbírají a analyzují co nejvíce dat o tom, co se děje a podle toho upravují řešení tak, aby byla co nejefektivnější. V ideálním případě vše probíhá v reálném čase a s co největší mírou automatizace.

Současný kolínský projekt je jedním z prvních reálně spuštěných v Česku. Něco podobného - ovšem se speciálními koši, které dovedou i lisovat odpad - již testovalo Brno i Praha 1 (psali jsme například zde).

Od aktuálního kolínského projektu si dost slibují jak na radnici třicetitisícového města, tak i v O2. Operátor totiž plánuje tuto službu v budoucnu nabízet městům ve velkém. (O tom, že firmy vidí ve smart city službách budoucí zdroj příjmů jsme psali například zde)

O2 větří nový byznys...

Půlroční kolínský pilot je zatím pro město zdarma. “Je to služba, kterou jsme odkoukali v zahraničí. Nyní si v Kolíně musíme vyzkoušet její ekonomičnost, abychom ji potom mohli nabízet ostatním městům,“ říká ředitel komerční divize O2 IT Services Václav Provazník.

Do budoucna O2 počítá s tím, že by modelové desetitisícové město, které má mezi 200 a 250 kontejnery, ročně vytřídí okolo 650 tun odpadu, za odpadové hospodářství ročně utrácí mezi 5 až 10 miliony, platilo za službu měsíční paušál od 9 tisíc korun.

Prvotní investice by potom činila 95 tisíc korun v případě, že by byly všechny popelnice osazeny pouze samolepkami. Každý senzor by potom znamenal další 3 až 5 tisícovou investici. V krajním případě, tedy pokud by byly všechny popelnice osazeny senzorem, by se tedy náklady vyšplhaly až na částku okolo 750 tisíc korun.

To vše jsou propočty za ono modelové desetitisícové město. V případě Kolína by je bylo potřeba vynásobit náklady přibližně 1,5 krát. I tak si místostarosta Kašpar myslí, že by se to městu mělo vyplatit. Například proto, že podle zahraniční zkušenosti by se objem vytříděného odpadu (který od něj odpadové společnosti odkupují) mohl zvýšit o deset procent.

... Kolín plánuje chytré parkování či náramky pro děti

“Kolín za tříděný odpad nyní ročně dostává asi 1,8 milionů korun. Tudíž navýšení o desetinu by bylo znát. Zároveň předpokládáme, že pokud by díky řešení ušetřila svozová firma, promítli bychom tuto úsporu následně do smlouvy, kterou s ní uzavíráme,“ dodal Kašpar.

Jak O2, tak i Kolín chtějí se smart city projekty pokračovat. O2 chce nabízet i systém pro chytré parkování nebo monitoring čistoty vzduchu. Kolín chytré parkování na svém náměstí spouští už v půlce září. Ještě letos potom chce začít ve spolupráci s MasterCard i testovat náramek pro děti, který by měl sloužit k placení jízdného i třeba platbám za obědy ve školní jídelně.