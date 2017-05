Velký čínský výrobce baterií do elektromobilů uvažuje o továrně v Česku

Projekt s názvem „Vybudování továrny na li-ion bateriové sestavy“ je konkrétně na seznamu připravovaných projektů v rámci iniciativy One belt, One road (dříve známý jako tzv. Nová hedvábná stezka). Partnerem na čínské straně je za Česko agentura CzechInvest, která má lákání zahraničních investic na starosti.

Ředitel CzechInvestu Karel Kučera pro iDNES.cz nepřímo potvrdil, že o projektu se s čínskou stranou jedná. „Konkrétnější k této firmě nyní být nemůžeme, ale elektromobilita je určitě jednou z priorit, která nás enormě zajímá. Důkazem je i čerstvě otevřený ostravský závod A123 Systems,“ říká Kučera s odkazem na provoz dalšího americko-čínského výrobce li-ion baterií.

Rychle rostoucí Číňané

Pět let stará - na burze zatím nekótovaná - CATL je firma původem z východočínského města Ning-te ležícího na břehu tchajwanského průlivu. Už jen to, že pochází z Číny, která je největším trhem elektromobilů, ji předurčuje k dobré výchozí pozici na trhu. Čínská vláda navíc plánuje do budoucna výrazně „zelektrizovat“ národní vozový park, na čemž by se právě domácí firmy měly výrazně podílet.

Podle textu agentury Reuters z loňského prosince již CATL předstihl korejského konkurenta LG a šlape na paty největším hráčům v oboru - japonskému Panasonicu spolupracujícímu s Tesla Motors a další čínské firmě BYD, do které investoval i americký miliardář Warren Buffett.

„Doufáme, že v roce 2020 budeme světovým lídrem jak v objemu výroby, tak v ceně,“ řekl loni Chuang Š’-lin, který firmě o hodnotě přes 11 miliard dolarů šéfuje.

Domácí čínská produkce elektromobilů ale není jediným trhem, na který se CATL zaměřuje. Jak začátkem května informoval Nikkei Asian Review, CATL podepsal dohodu s korejským Hyundai o dodávkách baterií pro hybrid Sonata. Kromě toho uvádí CATL mezi své klienty i BMW.

Plánovaná expanze do Evropy

Právě aby byla firma blíže některým svým klientům, oznámil Š’-lin už loni plán postavit v Evropě továrnu. Vzhledem k tomu, že Česko je geograficky přímo v centru evropského automobilového průmyslu a zároveň se v Krušných horách nacházejí bohaté zásoby pro výrobu baterií důležitého lithia, je logické, že je jedním z kandidátů. Ze stejných důvodů se spekuluje i o tom, že do Česka umístí automobilka Tesla svou druhou zamýšlenou „gigatovárnu“ (psali jsme zde).

Zároveň ale na základě dosavadní historie čínských investičních deklarací nelze fakt, že se o továrně mluví v seznamu považovat za záruku, že v Česku opravdu vyroste. Zatím nedošlo k naplnění ani některých česko-čínských investic ohlášených v první vlně ze září 2015.

Zároveň hned vedle CATL je na seznamu plánovaných projektů třeba pneumatikárna LingLong, jejíž vedení se aktuálně teprve rozhoduje, zda zamíří do Česka, Polska, na Slovensko nebo do Maďarska (psali jsme zde).