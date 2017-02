ROZSTŘEL: Je správné více zdanit vyšší příjmy? Ptejte se expertů ČSSD a ODS

Diskusi Michala Pícla a Jana Skopečka vysíláme živě ve středu od 12:30, moderuje ji vedoucí ekonomické rubriky MF DNES Zuzana Kubátová.

ČSSD ve svém volebním programu navrhuje zavést čtyři daňové sazby pro daň z příjmu fyzických osob. Sazba by rostla s výší výdělků. Do hrubého měsíčního příjmu 30 tisíc korun by podle návrhu měla být daň 12 procent, naopak u výdělků nad 50 tisíc korun měsíčně pak 32 procent.

Progresivní zdanění navrhuje ČSSD i u firem. Sazby daně by podle výše zisku firmy měly činit 14, 19 nebo 24 procent.

Daně by tak podle ČSSD klesly více než 90 procentům zaměstnanců a 99 procentům firem. V současnosti je v Česku u zdanění firem jednotná sazba 19 procent a u příjmů fyzických osob 15 procent.

Návrh sociálních demokratů, který v úterý představil jejich předseda Bohuslav Sobotka, narazil u opozice, podle níž by snížil motivaci lidí pracovat, ale i u koaličních lidovců. Také podle řady ekonomických expertů by taková novinka zemi neprospěla - příjmovou nerovností Česko netrpí a progresivní zdanění by ještě více zkomplikovalo daňový systém (další ohlasy najdete zde).