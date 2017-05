Zuckerberg for prezident. Organizace chce šéfa Facebooku v čele USA

Úvahy o plánech technologického vizionáře a jednoho z nejbohatších lidí stanout v čele Spojených států se vyrojily zejména poté, co Zuckerberg začal objíždět jednotlivé státy USA a diskutovat o problémech „obyčejných“ lidí. Ptal se jich, jak žijí, jaké mají potíže, přání a jak vidí svoji budoucnost. Spekulace přiživil i projev, jejž zakladatel Facebooku přednesl před studenty Harvardovy univerzity a v němž vyzval k ambiciózním společenským změnám.

Na opakované dotazy, zda se chystá v příštích volbách usilovat o Bílý dům, ale Zuckerberg odpovídá záporně.



Jeho příznivci se však odradit nedají. „Budeme muset přesvědčit Američany, aby přesvědčili Marka,“ citoval magazín Fortune vyjádření mluvčího skupiny Disrupt for America s tím, že do voleb je ještě dost času. Takzvaný Super PAC (financování předvolebních kampaní jsme popsali zde) už zahájil sbírku na Zuckerbergovu případnou kandidaturu, jejíž úspěch má mladého podnikatele přesvědčit, aby kandidoval.



Pozadí organizace zatím není příliš průhledné. Její zástupci odmítají zveřejnit údaje o svých finančních prostředcích nebo stoupencích. Tvrdí pouze, že jsou „dobře financováni a mají dobré kontakty“. Komise má nyní osm členů správní rady a kanceláře v Houstonu. Další plánuje otevřít v Kalifornii a Washingtonu.

Podle magazínu Fortune zástupci společnosti Facebook již dříve naznačili možný zájem Zuckerberga o veřejnou funkci s tím, že by se podle nich mohl dočasně uvolnit z řídící pozice v technologickém gigantu.

Zuckerberg se mimo byznys věnuje dobročinné nadaci a zajímá se o společenská témata. Mimo jiné je velkým propagátorem konceptu takzvaného univerzálního základního příjmu, který by od státu dostával každý člověk bez ohledu na to, jestli pracuje, nebo ne. Zuckerberg věří, že by takové opatření lidem dalo potřebnou existenční jistotu a přimělo je tak dělat v životě odvážnější rozhodnutí a zkoušet nové věci. Myšlenka je v poslední době populární mezi technologickými lídry v Silicon Valley. Testování ekonomické reformy proběhlo již v několika evropských státech (psali jsme zde).