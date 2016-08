Protivné reklamy: Alzákovi je devět let, zestárnul, už tolik neprovokuje

Zelený animovaný mimozemšťan se objevil na scéně v roce 2007. A rovnou s kladivem, které vzal, praštil do vašeho do monitoru a zaječel: „Máš to rozbitý. hehehehe.“ Zhruba desetivteřinový spot měl obrovský zásah a mnoho různých pokračování, v mnohých zažehl lásku, nebo nenávist na celý život.

Alzák tehdy zahájil mocnou invazi, nedalo se na něj zapomenout. Dodnes pravidelně tapetuje reklamní plochy v Praze i dalších městech a jeho ego roste. A podobně jako reklama na XXXLutz, o níž redakce iDNES.cz psala minulý týden, tento údajně záměrně ošklivý marťan, zpočátku cíleně provokoval.

„Je jich hodně, ale je to fór, kterým se Alza jednoznačně odlišila. Podle mě není závada v samotném fóru, ale když je něčeho moc, je toho příliš,“ říká odborník na reklamu a partner agentury Bison & Rose Vladimír Bystrov.

Alzák vznikl jako pětadevadesát procent dalšího marketingového obsahu přímo ve firmě, takzvaně in-house. Podle magazínu Forbes Alzák zpočátku na zakladatele e-shopu Aleše Zavorala neudělal zrovna dobrý dojem a po roce se jej snažil zarazit. Maskot autora Jana Coufala však přežil a dnes je spjatý s firemní identitou natolik, že není důvod koncept měnit.

Pravdou je, že pokud by marťan neprodával, firma už by jej dávno stáhla. Zjevně však prodává dobře. Za existence zeleného mimozemšťana tržby obchodníka stouply z 2,3 miliardy korun v roce 2007 na 14,5 miliardy v roce 2015.

Emoce na sociálních sítích

Řadu lidí ale zelený mužík iritoval. Na Facebooku si maskot, kterého si podle informací Hospodářských novin pamatuje nejvíce Čechů, vysloužil svou událost „Den, kdy sundáme Alzáka“, o níž projevilo zájem téměř třicet tisíc lidí. Kromě toho vznikla stránka „Smrt Alzákovi“, kterou si oblíbilo téměř 14 tisíc lidí.

Marketingový ředitel Karel Kučera v rozhovoru pro magazín Marketing & Media uvedl, že většina lidí si maskota oblíbila, je však možné, že některé další reklamy vzniknou bez něj. „Na sociálních sítích je skupina haterů, kteří jsou vidět a dokolečka na Alzáka nadávají. Mlčící většina ho ale zbožňuje. Prodáváme Alzáka dokonce jako plyšovou postavičku a jde skvěle na odbyt,“ sdělil Kučera.

Podle Martina Charváta z agentury Konektor se oproti minulým rokům kampaň uklidnila. „Nejotravnější byla úplně první část kampaně, ta byla čistě provokační. Teď už Marťana nepoužívají tak provokativně. Je rozeznatelný, ale už to není prudič, ale průvodce nabídkou,“ shrnul Charvát. Jediným původním účelem bylo vybudit zájem, a to se podle něj podařilo.