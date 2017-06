Vlaky pro příští rok: noční Esko, RegioJet do Vídně a další zrychlení

Nyní začala běžet lhůta, kdy se mohou k návrhu vyjádřit například kraje či stát. Konečnou podobu dostane jízdní řád na podzim. Zveřejnění na stránkách SŽDC je svým způsobem průlom: dosud se k návrhům dalo dostat většinou jen přes stránky některých krajů.

Největší expanzi na české železnici příští rok chystají soukromí dopravci: RegioJet, GW Train Regio a KŽC Doprava.

RegioJet chce od prosince opustit trasu do Starého Města u Uherského Hradiště, nově začne zajíždět do Opavy. Největší změna je ale na trase do Brna, kam má začít jezdit dvanáctkrát denně. Čtyři páry spojů pojedou dál do Bratislavy, čtyři do Vídně.

U všech vlaků RegioJetu na této trase je poznámka, že o přidělení kapacity bude rozhodnuto v souladu s platnou legislativou. Dá se totiž očekávat velký odpor Českých drah. Ty už loni zkoušely vstupu konkurence zabránit, RegioJet tak bude pravděpodobně tlačit na stát, aby vlaky z Prahy do Vídně a Bratislavy nezahrnul do své objednávky. RegioJet chce poslední vlak z Prahy do Brna vypravit těsně před jedenáctou večer.

Další ze soukromých dopravců GW Train Regio přebírá v prosinci provoz na pošumavských lokálkách. KŽC doprava pak chystá na letní sezónu víkendové vlaky z Prahy do řady turistických cílů: například do Volar, Jičína nebo do Mšena, nově začnou několikrát denně jezdit i na trati z Čelákovic do Mochova. Arriva posouvá v návrhu čas svého expresu do Českých Budějovic na dřívější dobu, opět počítá s denním spojením do Nitry.

Do Plzně bude jezdit víc vlaků

V dálkové dopravě objednávané státem je největší změnou zavedení expresní vrstvy mezi Prahou a Plzní, kterou budou provozovat České dráhy. Výrazně se tak rozšíří počet vlaků mezi oběma městy.

V návrhu naopak chybí některé vlaky, o kterých se mezi experty mluví: například linka Leo Expressu do Polska nebo rychlík Liberec - Praha (více čtěte zde).

Zajímavé změny čekají i cestující v regionální dopravě, zejména v Praze. Novinkou jsou vlaky v půl třetí ráno z Prahy ve směru do Kolína (přes Poříčany i Nymburk), Mělníka, Berouna, Kralup nad Vltavou a Benešova, které budou jezdit jen v sobotu a v neděli.

Podle návrhu jízdního řádu opět dojde na některých tratích ke zrychlení. Největší změna je na trati Jihlava - Brno. Mezi Třebíčí a Brnem vlaky zrychlí o šest minut, stále ale bude jízdní doba přes hodinu.

Například z Prahy do Brna pojedou vlaky Českých drah o minutu rychleji, než dosud (2 hodiny a 29 minut), RegioJet zrychlí cestu ještě výrazněji: v návrhu počítá s dobou jízdy 2 hodiny a 25 minut, zastavovat bude nově i v Brně - Židenicích. Ve směru z Brna pak jede o několik minut pomaleji.

Po letošním zrychlení se naopak opět prodlouží doba jízdy mezi Prahou a Českými Budějovicemi, zejména kvůli plánované modernizaci úseku z Hostivaře k vinohradským tunelům. Expresy nově zvládnou cestu za 2 hodiny a 2 minuty, letos jim to trvá o 4 minuty méně.