Obaly by už nemusely být z ropy ale z mléka. A daly by se i sníst

V obchodech najdete ekologické tašky, můžete nakupovat v prodejnách do vlastních krabiček (více čtete zde), v Americe zase vymysleli jedlé držáky na sixpacky (více čtěte zde). Co ale ty tenké plastikové fólie, do kterých se balí třeba sýry nebo maso?

Ukazuje se, že tyto obaly je složité recyklovat, jak píše agentura Bloomberg. Podle některých výzkumů dokonce uvolňují do jídla chemikálie. Navíc přispívají k rychlejší kazivosti potravin. Proto se vědci v USA rozhodli najít takovou fólii, která by tyto problémy vyřešila a výsledek je jedlý.

Mléko obsahuje protein zvaný kasein, ze kterého se dá vyrobit jedlý ochranný obal. Nová fólie na bázi kaseinu je až pětsetkrát účinnější v ochraně potravin před kyslíkem. Je dokonce efektivnější než současné jedlé obaly vyráběné ze škrobu a zároveň chrání potraviny, které jsou citlivé na světlo.

„Všechno je stále v menších a menších obalech, což je skvělé třeba na obědy do školy, ale pak se produkuje strašně moc odpadu,“ říká Laetitia Bonnaillie, jedna z vědkyň pracující na vývoji fólie. „Jedlé obaly mohou být k těmto účelům báječné,“ dodává.



Rozpouští se ve vodě

Fólie se vyrábí z vody a kaseinového prášku, navíc vědci přidali glycerol a citrusový pektin. Glycerol napomáhá tomu, aby byla fólie jemnější, citrusový pektin zase zlepšuje strukturu, aby byla odolnější proti vlhkosti a vysokým teplotám. A obal má i další výhodu. Kromě snadné rozložitelnosti je jedlý, tělu prospěšný, a do materiálu se dají přidat třeba vitamíny. Takový obal by měl využití i při přípravě instantních polévek či kávy, prostě by byl součástí konzumovatelné části. Například káva by se připravovala ve vodě i s obalem.



To je ale zároveň i určitou nevýhodou jedlé fólie, protože by se rozpustila ve vodě. To znamená, že by se produkt musel balit do dalšího ochranného obalu, aby zůstal čistý. Podle vědců by ale i tak kaseinový obal pomohl životnímu prostředí, protože se stejně produkty balí často do několika vrstev.



Obal by se v tenké vrstvě mohl rozprašovat třeba na cereálie, které si udržují křupavost díky cukrové pokrývce. S kaseinovým filmem by zůstaly křupavé bez cukru.

Zatím je ale výroba rozložitelného plastu z kaseinu relativně drahá, především v době, kdy je cena ropy nízká. Podle vědců potrvá ještě dlouho, než se začne kaseinová fólie široce používat.