Stát na vybraných silnicích přimaluje třetí pruh, má zrychlit dopravu

Těšit se mohou hlavně uživatelé přetížených komunikací ve Středočeském kraji kolem Prahy. Právě zde, mezi Mirošovicemi a Benešovem, se pilotní přestavba dosavadní dvoupruhové silnice na třípruhovou velmi osvědčila a podnítila Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) k dalším úpravám podobného typu.

Například mezi Pískem a Pištínem u Českých Budějovic, mezi Prahou a Kolínem nebo mezi Mělníkem a Velvary.

„Letošní doplnění třetího jízdního pruhu přišlo jen na 75 milionů korun a zklidnilo dopravu. Zaznamenali jsme kladné ohlasy nejen od řidičů, ale i od Policie ČR,“ říká tisková mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

V úseku mezi Mirošovicemi a Benešovem podle ní zjednodušilo situaci, že původní dvoupruhová silnice byla dostatečně široká, a tak stačilo jen přemalovat značení a osadit na vozovku bílozelené kužely, které pomáhají řidičům v orientaci.

Úseky, kde přibude třetí pruh Třetí pruh ve výstavbě

I/13 Jitrava u Liberce

I/15 Kunratice - Jablonec

I/65 Jablonec nad Nisou - Rychnov

I/3 kolem Benešova

I/12 Úvaly - Kolín

I/9 Zdiby - Líbeznice

I/20 Písek - Pištín

I/13 Chomutov - Klášterec nad Ohří

I/16 Mělník - Velvary

I/16 Mladá Boleslav - Jičín

I/26 Dálnice D5 - Stod



Silnice první třídy I/3 v tomto případě nahrazuje dálnici D3 do Tábora, jejíž výstavba uvázla kvůli námitkám aktivistů a chybějícím povolením.

Třetí pruhy vznikají také na třech místech Libereckého kraje. ŘSD doplňuje další pruh na silnici I/13 ve stoupání u Jítravy směrem na Chrastavu, kde auta často bourají. Rozšířená silnice bude otevřena ještě letos. Přestavbou na třípruh procházejí i dvě kopcovité silnice u Jablonce nad Nisou.

Naopak snahu ŘSD o rozšíření vytížené silnice I/11 mezi Třebechovicemi pod Orebem a Týništěm nad Orlicí, tedy na hlavním tahu mezi Hradcem Králové a Ostravou, loni zablokovali rybáři a zemědělci. Báli se ztíženého přístupu na své pozemky.

„Jízdní pruhy by mělo oddělit lanové svodidlo“

Víceproudé uspořádání je bezpečnější, jelikož se snižuje riziko čelní srážky při předjíždění. „Více pruhů snižuje stres z předjíždění u nezkušených řidičů, kteří tak mají na manévr více času. Řidiči také méně riskují a celkově se snižují projevy agresivity, jelikož pomalejší vozidla jezdí v pravém jízdním pruhu,“ vysvětluje vedoucí BESIP Martin Farář.

Zaznívají však i skeptičtější hlasy, které upozorňují, že tříproudé silnice rozhodně dálnici nenahradí.

„Přestavba v současné době sice lokálně pomůže v kapacitě komunikace, ale nenahradí zcela lokálně chybějící silnici dálničního typu. Osobně se mi pak nelíbí, jak jsou od sebe odděleny jízdní směry. Místo plastových kuželů by tam mělo být například lanové svodidlo. To v drtivé většině zabrání přejetí vozidla do protisměru, což je nejčastější příčina vážné dopravní nehody,“ říká Petr Vomáčka z ÚAMK.

„Tyto balisety, jak se plastovým kuželům odborně říká, jsou spíše vyhozené peníze daňových poplatníků a zásadně neochrání ostatní řidiče v protisměru,“ dodává.

Podle zjištění MF DNES se ale zatím v Česku o umístění lanových svodidel u třípruhového uspořádání neuvažuje, ačkoliv v některých jiných státech je běžné. U nás se tomuto řešení brání policie i záchranáři, kteří se obávají obtížnějšího přístupu k místu případné nehody.

Některé další vytížené silnice první třídy ale zůstanou jen dvoupruhové. „Ukazuje se, že přestavba na uspořádání 2+1 není úplně jednoduchá. Podmínkou je vyhovující směrové i výškové vedení stávající silnice. Dále pak malé množství křižovatek, které by měly být nejlépe mimoúrovňové, a pokud možno žádné sjezdy připojující sousední nemovitosti a pozemky. Podmínkou proto je zrušení těchto sjezdů, respektive zajištění přístupu jiným způsobem.

„Důvodem je zachování bezpečnosti dopravy, kdy jakékoli přejíždění více pruhů při odbočování je nepřijatelné,“ říká Jan Studecký z ŘSD.

Ministerstvo dopravy podle něj zvažuje také rozšíření o třetí pruh u některých dálnic. Jedná se takzvané uspořádání 3+3. Jako první přijde na řadu úsek na D11 z Prahy na Hradec Králové a D1 kolem Brna (více čtěte zde).