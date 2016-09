Nupharo Park unikl insolvenci. Menšinový akcionář ABB ale protestuje

Za hádkou o to, jak v Nupharo Parku pokračovat, stojí mimo jiné i 300milionová dotace, kterou stát firmě vyplatil. Kdyby Nupharo zkrachovalo, muselo by státu peníze vracet. Jenomže by zřejmě nebylo kde brát.

Nupharo, technologický park s vědeckým inkubátorem v Libouchci na Ústecku, založil developer Milan Gánik s matematičkou Janou Ryšlinkovou. Později přibrali jako strategického partnera švýcarskou elektrotechnickou firma ABB, ta dnes kontroluje necelou čtvrtinu akcií.

Investoři v Libouchci vybudovali podnikatelský areál, část ale dodnes nezkoulaudovali. A obsazena je zatím - jak švýcarští zástupci vedení Nuphara přiznali soudu v insolvenčním návrhu - ani ne polovina. Firma má dluh 464 miliony korun.

Spolu s vyčerpanou dotací tak utratila 764 milionů, což převyšuje i součet uváděné pořizovací hodnoty majetku (539 milionů korun). V půli srpna představenstvo i proto požádalo o vyhlášení úpadku (o insolvenci jsme informovali zde).

Na scéně je restrukturalizátor zadlužených státních firem

Po podání návrhu (pod kterým je podepsán člen představenstva zastupující ABB Willi Paul) ale došlo ve vedení parku ke změnám. Novým členem představenstva se 25. srpna stal výkonný ředitel společnosti Perseus Group Stanislav Pavel.

Muž, který na přelomu tisíciletí řídil jako šéf státní agentury Česká finanční restrukturalizace řady zadlužených firem, jež tehdejší vláda nechtěla nechat padnout. Dnes Pavel spoluvlastní soukromou společnost specializovanou na investice a správu aktiv.

Právě Pavel minulý týden poslal na soud návrh na zastavení insolvenčního řízení. Mediální zástupkyně Nupharo Parku Martina Chromečková to zdůvodňovala tím, že park jedná s investorem, který by jej převzal a celou situaci vyřešil. Soud návrhu vyhověl. A to i přesto, že proti se postavili švýcarští členové představenstva Nupharo Parku.

Manažeři zastupující v Nupharo Parku švýcarskou ABB soudu sdělili, že se zastavením insolvence nesouhlasí. Zpochybnili čerstvý forenzní audit, podle něhož má Nupharo šanci krizi vyřešit. Popírají třeba údajné dohody s novými nájemci parku a tvrdí, že žádný kontrolní forenzní audit nebyl ani proveden.

Spor mezi akcionáři potvrzuje i mediální zástupkyně parku Martina Chromečková. „Čeští spolumajitelé se snaží park zachránit, kdežto ABB chce cestu insolvence,“ říká.

Ve hře jsou stamiliony dluhů i 300milionová dotace

Za sporem o vyhlášení úpadku může být i exekuce, kterou na Nupharo Park vyhlásil už dříve exšéf české exekutorské komory Juraj Podkonický na návrh největšího věřitele – stavební firmy Moravostav. Nupharo jí dluží 320 milionů korun. Insolvence exekuční řízení zastavila, jak stanoví zákon. Po jejím zrušení se ale může exekuční proces znovu rozběhnout.

Podkonický podezírá Nupharo ze zneužití státní dotace. Podle jednoho z dokumentů zaslaných soudu už kvůli tomu kontaktoval Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) s podnětem na zahájení šetření (psali jsme zde). Svůj krok odmítl pro iDNES.cz vysvětlit. Na dotazy ohledně jeho podnětu neodpověděl ani OLAF.

Ředitel Moravostavu Bohuslav Šebek potvrdil, že po týdnech mlčení byl Pavlem osloven. „Do úterý máme dostat nabídku. Podle toho, jaká bude, se rozhodneme, co dál,“ řekl Šebek iDNES.cz. Právě Moravostav totiž stojí za zmíněným exekučním řízením, které se bez dohody znovu rozběhne.