Po 16 dnech v cíli. Do Číny dorazil vlak z Prahy naložený pivem a sklem

Na to, že vlak 4. srpna v 5:18 našeho času dorazil do cíle, upozornil Železniční magazín. Praha je tak šestnáctým evropským městem, které získalo přímé spojení s Čínou po železnici.

Vlak jel přes Polsko, Bělorusko, Rusko, kde ho čekaly dvě překládky kvůli jinému rozchodu kolejí, a Kazachstán. Souprava převážela 41 kontejnerů, v nichž bylo například křišťálové sklo, pivo, drogérie nebo automobilové díly a vytížilo ho ještě několik kontejnerů z Německa (více čtěte zde).

„Zatím je to první jízda, uvidíme, jaký bude zájem dál,“ řekl už dříve Michael Wei Li ze společnosti YXE – Yiwu Timex Industrial Investment.

Přestože se o vlaku hovořilo jako o prvním přímém vlakovém spojení mezi Českem a Čínou, není to podle Petra Kadeřávka, vedoucího redaktora Železničního magazínu, tak úplně pravda. „Celé téma vlaků z Číny je dost poznamenáno nevyváženou medializací, o spoustě případů se proto ani odborná veřejnost nemusela nikdy dozvědět,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz. Vlak z Prahy do Yiwu byl podle něj spíše prvním z ČR do Číny vypraveným na základě cílené čínské iniciativy.

„Pokud bych to bral čistě z dopravního hlediska, v tranzitu z Německa přes ČR a Slovensko do Číny přes nás například jezdíval již v letech 2010 až 2013 vlak s díly k montáži BMW, určitou dobu dokonce pravidelně každý týden,“ upozornil Kadeřávek (celý rozhovor čtěte zde).

Výjezd vlaku z Uhříněvsi 19. července 2017: