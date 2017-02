Požár české továrny ochromil výrobu passatů. VW shání obří parkoviště

Požár českého výrobce plastových součástek do interiérů automobilů způsobil nemalé problémy automobilce Volkswagen. Ta aktuálně hledá v severním Německu 20 tisíc parkovacích míst pro téměř hotové vozy Passat, které nemůže dodat na trh. Chybí jim totiž dvířka do odkládací schránky u spolujezdce. Problémy s největší pravděpodobností způsobil lednový požár haly společnosti RAI Most.