Lidé v Praze přestávají kupovat nové byty. Jsou pro ně už příliš drahé

Pokud byste si v Praze aktuálně chtěli koupit 75metrový nový byt za průměrnou cenu, jaká se objevuje v nabídkách developerů, přišel by vás na 6,178 milionu korun. Číslo vychází ze společné statistiky developerů Trigema, Central Group a Skanska, která sleduje celý pražský trh a kterou verifikuje Institut plánování a rozvoje.

Konkurenční statistika Aktuální ceny bytů v pražských novostavbách sleduje i Deloitte Develop Index, který vychází na dvojměsíční, nikoli kvartální bázi. Podle něj v posledním období – lednu a únoru – stouply průměrné nabídkové ceny novostaveb o 2,5 procenta. Dokonce na 88,5 tisíc korun za metr čtvereční. Ve sledovaném období se podle Deloitte na pražském trhu nově objevilo 517 bytů v 15 projektech s průměrnou cenou 83 900.

Výše uvedená cena znamená, že na hypotéku je nutné (abyste se vyhnuli regulovanému pásmu – viz text o změně hypoték) složit v hotovosti 1,24 milionu korun.

A potom budete pětadvacet let platit měsíčně 20 829 korun. S takto nastavenou hypotékou byste teoreticky (v praxi se to při refixacích mění) i při z historického hlediska stále mírné úrokové sazbě 1,95 procenta (průměrná sazba za březen) zaplatili bance na úrocích celkem 1,306 milionu korun.

To všechno kvůli průměrnému bytu v nějaké nepříliš zajímavé lokalitě. „Lehce se můžeme dočkat situace, kdy si byty budou kupovat jen lidé s extrémně vysokými příjmy, zahraniční klienti nebo investoři,“ komentuje současnou cenu odborník na reality z KPMG Jan Kliment.

Jak se vyvíjela nabídková cena nových bytů v Praze.

Tomu nahrává i další číslo: po dlouhé době meziročně počet prodaných bytů klesl. Zatímco v prvním čtvrtletí loňského roku se jich v hlavním městě prodalo 1 600, letos to bylo už jen 1 350.

Ovšem nemělo by se v ten moment stát, že když opadne poptávka, budou developeři nuceni snížit cenu a trh se opět dostane do rovnováhy? Samotní zástupci developerů si to nemyslí.

Bytů se totiž v Praze (podobné je to v rámci ČR už jen v Brně) již delší dobu kvůli pomálemu povolování dostává na trh málo. Zjednodušeně řečeno tak bude developerům jedno, že necílí na širokou příjmovou skupinu. Na těch málo bytů, co na trhu budou, se kupci postupně najdou mezi bohatými nebo těmi, co pořizují byty na investici.

Právě trend růstu cen se opravdu podle statistik prohlubuje spolu s tím, jak bytů v nabídce ubývá. V červnu roku 2015 bylo v nabídce sedm tisíc bytů. Na konci letošního března už to bylo ale jen 3 450, tedy méně než polovina.

A teď, jak se vyvíjela v tom samém období průměrná nabídková cena: ve druhém kvartálu 2015 to bylo 61 805 korun na čtvereční metr (psali jsme zde). Nyní je tedy cena o třetinu vyšší.

Reálně to ale bude o nějaký procentní bod méně. Tehdy totiž průměrnou cenu srazily stovky levných bytů, které jako prodané vykázal developer Ekospol. Tomu se ale od té doby dlouho nedařilo získat územní rozhodnutí a tak rezervace zrušil a následně byty ve svých projektech opět umístil na trh, ovšem už za vyšší ceny.

K prodeji za ceny vykázané v roce 2015 tak v praxi nikdy nedošlo. I to vedlo k tomu, že developeři vyřadili byty rezervované bez územního rozhodnutí ze statistiky a Ekospol nahradil na pozici garanta statistik vedle Skansky a Trigemy Central Group (o Ekospolu jsme psali zde a zde).

Jak se vyvíjela prodejní cena nových bytů v Praze.

Ještě dvě statistiky ukazují, že cenově dostupné byty jsou v Praze velkou vzácností. Pokud se nějaké vyskytnou, rychle z nabídky zmizí. O tom svědčí i průměrná cena za prodaný byt, která byla v prvním kvartálu 72 131 korun a na grafu je vidět, že po období, kdy se nabídková i prodejní cena vyvíjela podobně, se od sebe křivky začínají oddalovat.

Další graf zároveň ukazuje, jak se smrskly levné cenové segmenty v nabídce. Byty pod 45 tisíc korun na metr zmizely v podstatě úplně. Těch pod 60 tisíc na metr je na trhu méně než pětina.

Skladba bytů prodávaných v Praze.

Rozkolísané regiony: na rozdíl od Prahy bytů přibývá

Dlouho platilo, že v Praze se prodá výrazná většina nových bytů. To už neplatí. V regionech se letos za první čtvrtletí prodalo 1 430 bytů, což je meziročně o 27 procent více. Výrazněji se vymyká jen Brno, kde se bytů prodalo méně – aktuálně jich je v nabídce 885 a jejich průměrná nabídková cena je nyní 59 tisíc korun za čtvereční metr.

Ačkoli se z cenového grafu může zdát, že některé regiony (hlavně Královéhradecký nebo Karlovarský kraj) brutálně podražily, nedá se to tak interpretovat. Nabídka tam sestává z několika desítek bytů a tak s průměry zamává, když přijde na trh třeba jeden luxusní projekt (například horské apartmány).

Celkově cena nových mimopražských bytů mezičtvrtletně stoupla o 2,1 procenta na průměrných 45 537 za čtvereční metr. V nabídce jich je 4 700, tedy o devět procent víc než v posledním období. Opět je nezvyklé, že je to víc než v Praze.