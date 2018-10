Všichni chtěli spot ve stylu Air Bank, říká autor. Nově opisuje E.ON

„Jak vám mohu pomociii? Splácet méně, kratší dobu?“ hlásí okázale do telefonu „zlý bankéř“ v reklamním spotu Air Banky, aby vzápětí požadavek klienta zazdil s vysvětlením, že to smlouva neumožňuje.

S telefonním sluchátkem v ruce úplně stejně začíná operátorka call centra jisté firmy, prodávající elektřinu. „Jak vám mohu pomociii? Takže pane Sysel, vy chcete solární energii, kterou vyrobíte v létě, ukládat na zimu?“ diví se s plnou pusou žena, kterou ztvárňuje herečka Martha Issová. Opět jde o tu špatnou firmu.

E.ON do děje vstupuje na konci jako vyprávěč, aby nabídl alternativu dodavatele s novou službou a na rozdíl od firmy, reprezentované operátorkou, je vstřícný.

Rukopis známý z reklam Air Bank je zřejmý. Ale E.ON určitě není první, kdo se inspiroval tímto modelem, který profituje ze střetu nového a lepšího světa s tím starým a zkostnatělým.

Už v roce 2015 od Air Banky opisoval Electro World, který spustil kampaň, propagující věrnostní kartu. Prodejce nejdříve ukáže, je reklamaci (ne)vyřizuje neschopná konkurence a na konci se pasuje do role zachránce situace. „Co je jinde problém, jde u nás v Electro Worldu hned,“ říká muž, mávající věrnostní kartou, jež usnadní reklamaci zboží.

Téměř do poslední tečky opsala schéma od zmíněné banky letos značka automobilů Hyundai. Divák si snadno domyslí, proti které konkurenci se vymezuje. (podrobnosti v článku Hyundai útočí na konkurenci okopírovanou reklamou se zlým bankéřem)

Vznikají kopie kopie

Ale ostatně i veleúspěšná banka si nápad vypůjčila. To připouští i sám autor původních spotů Air Bank Tomáš Belko z agentury Ogilvy. „Samotný koncept Air Banky je vypůjčený ze spotů McIntosh versus PC,“ připomíná Belko, odkud čerpal. Série šestašedesáti krátkých reklam se na obrazovkách objevovala postupně od roku 2006 a demonstrovala střet dvou světů. PC znázorňuje jako staršího pacienta s bezpočtem chorob.

V českém kontextu však jsou tyto klipy relativně neznámé. Jejich úspěch zdárně okopírovala teprve Air Bank, která schéma neopouští už šest let. Není divu. Přineslo jí to titul nejrychleji rostoucí banky na českém trhu a jedné z nejoblíbenějších značek. „V Čechách to bylo ikonické, všichni se z toho mohli zbláznit a všichni naši klienti potom chtěli Air Bank,“ vzpomíná Belko, který si myslí, že se ze současných kopií vytrácí vtip.

„Myslím si stejně, že jde o to, jak je scénář napsaný, a ne o samotnou formu,“ říká a rozdíl vidí třeba v tom, že v reklamách na Air Bank ukazoval oba světy v paralelní komunikaci, kdežto například E.ON je vykresluje odděleně. Podle něj je obecně model, kdy firma v reklamě ukazuje na slabiny konkurence, naprosto běžný.