Barbie na stříbrném plátně? Mattel oznámil vytvoření filmové divize

13:00 , aktualizováno 13:00

Americký výrobce hraček Mattel ve čtvrtek oznámil, že vytvoří filmovou divizi, která by měla dostat jeho výrobky na filmová plátna. Divizi povede hollywoodská producentka Robbie Brennerová. Krok by mohl zpomalit pokles tržeb společnosti, již zasáhl nedávný bankrot sítě hračkářství Toys R Us, která byla jeho největším zákazníkem.