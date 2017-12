Bitcoin ztrácí nadvládu nad kryptoměnami. Korea chce zchladit trh

Letošek je pro bitcoin neuvěřitelný rok. Kromě zhodnocení o více než 1 500 procent od začátku roku, vznikly také dva termínované trhy s touto měnou, které přitáhly řadu tradičních hráčů z Wall Street.

Na začátku roku ovládal bitcoin téměř 90 procent trhu s kryptoměnami. V březnu se tato hodnota prudce propadla a znovu se vrátila až v době, kdy bitcoin začal dosahovat nových rekordů. Na začátku prosince zastoupení bitcoinu na trhu opět kleslo. V pondělí dosáhlo podle serveru Businessinsider 42 procent.

Je to podobný příběh jako u etherea. Také to nějaký čas vypadalo, že by mohlo předběhnout bitcoin a ukrást mu prvenství. Od června do středy se ale podíl této kryptoměny na trhu snížil z 32 procent na téměř 13 procent.

Jižní Korea zakáže anonymní účty

V polovině prosince bitcoin dosáhl svého rekordu a přiblížil se téměř k 20 tisícům dolarů. Před Vánoci se cena bitcoinu propadla o 40 procent. Hned po Vánocích ale začali na vlnu kryptoměn nastupovat další lidé a cena se začala pomalu vracet zpátky. Během středy začala opět klesat. Aktuálně kolísá kolem 14 tisíc dolarů.

„Nejnovější pohyb ceny ukazuje, že bitcoin je stále spekulativní investicí. Je tu obrovské množství volatility,“ řekla agentuře Reuters analytička Kristina Hooperová ze společnosti Invesco v New Yorku.

Drastický růst bitcoinu vyvolal obavy u regulátorů po celém světě. Americký regulátor finančního průmyslu FINRA minulý týden investory varoval, aby byli opatrní při investování do společností, které slibují vysoké výdělky svázané s růstem cen kryptoměn.

Zchladit trh s bitcoinem se snaží i jihokorejská vláda. Podle CNN ve čtvrtek ohlásila, že zavádí opatření, která zmírní spekulace s touto kryptoměnou. Mezi ně patří například zákaz otevření anonymních účtů s virtuální měnou nebo nové zákony, které dávají orgánům pravomoc ukončit obchody s digitální měnou.

Jižní Korea, která je globálním centrem obchodování s bitcoinem, již dříve uvedla, že chce zdanit zisky z obchodování s virtuálními měnami. Vláda opakovaně varovala, že tyto měny nejsou legální a že jejich ceny mohou drasticky kolísat a způsobit investorům velké ztráty. Před bublinou varuje i mnoho zkušených investorů.