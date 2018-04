Česká pošta se chtěla zalíbit na Facebooku, sklidila výsměch

„Venku začíná být hezky a tak bychom si mohli dát soutěž o pár věcí, které by se Vám v tomto počasí mohly hodit,“ píše pošta na facebookovém profilu pod fotkou s reklamním kloboukem, ručníkem a brýlemi s logem pošty. A vyzývá čtenáře, ať jí napíší, kam by si výhru vzali nejradši.

„Vzal bych si to na reklamační oddělení, kde mi paní/pán bude vysvětlovat, proč z Belgie jde zásilka dva dny a z Malešic na Smíchov devět dní a stále nic...,“ reaguje čtenář Martin Břach.

„Chtěla bych se zeptat, zda plánujete i soutěž o silonky? Už dlouho mi je u přepážky nikdo nenabídl a zásoby dochází. Děkuji předem za odpověď a na případnou soutěž se už teď těším! (Zákaznické kartičky mám dvě, kdyby to na to mělo vliv, děkuji.),“ vychutnává si poštu Hana Ďuráková.

„Podle kvality služeb by měla být výhra spíš rukavice a beranice. To by tak mohlo vyjít přesně na dobu, kdy to přijde, pokud to teď odešlete,“ komentuje s dávkou ironie Markéta Salačová.

„Doufám, že výhercům budete doručovat výhru třeba pomocí DHL .. byla by věčná škoda, kdyby se takové skvosty ztratily nebo zničily,“ píše Karel Pešata.



V tisíci čtyřech stech komentářích se zákaznické oddělení České pošty zadarmo dovědělo, kde služby státního podniku zlepšit. Největší nevoli u zákazníků vzbuzují lístečky „adresát nezastižen“ ve schránce, dlouhá doba doručení, ztrácení zásilek a nabízení nevyžádaných produktů na přepážkách pošty.

Máme výherce!

Není to poprvé, kdy se pošta pokusila vylepšit si image - loni v létě rozjela svůj YouTube kanál (psali jsme zde) a výsledek byl podobně tristní. Podle Ondřeje Obluka, výkonného šéfa reklamní agentury Ogilvy & Mather, je pozitivní, že se pošta snaží s uživateli navázat kontakt, podle něj se ale od minulého pokusu příliš nepoučila a měla si najmout profesionály.

„Komunikace značky jako Česká pošta je totiž těžký oříšek a není snadné najít téma, které by bylo 100% pozitivní. Lze ale očekávat, že pokud pošta v soutěži nabídne laciný reklamní klobouček a ručník, skončí to hitparádou hejtů přesně, jak se to stalo,“ myslí si. Doporučuje poště zkusit nabídnout odměnu, která bude souviset s jejím předmětem podnikání. „Je to sice běh na dlouhou trať, ale když to v poslední době komunikačně zvládly třeba České dráhy, proč ne pošta?“ soudí Obluk.

A jak soutěž dopadla? V pátek třináctého pak pošta vybrala dva vítězné komentáře - snažila se udělat kompromis a v záplavě kritiky vybrala jeden pozitivní komentář a jeden negativní.

Klobouček, ručník a brýle jdou uživatelce Kat Irmě Haškové a Zdeňce Šímové. První píše: „Kdybych vyhrála, podělila bych se s kamarádkou Lucií a zařadili bychom tyto módní doplňky do našeho Koko Comedy videa jako product placement. Video by se jmenovalo: „Co říkají holky, když to nedostanou“ - myšleno samozřejmě balíček od vás, na který se dlouho čeká; případně video s názvem: „Co říkají holky, když on stále nepřichází“ - myšleno váš doručovatel.“

Druhá vítězka patří do skupiny spokojených zákazníků: „Já bych si to už nejraději vzala někam k vodě. U nás totiž pošťačka funguje několik let skvěle. Paní pošťačka předem zavolá a dodá balík až do domu s úsměvem a ochotou.“