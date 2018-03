Chmel v pivu je zbytečný. Stačí máta a bazalka, tvrdí američtí vědci

Fígl, jak ochmelit pivo bez použití chmele, zveřejnili vědci z kalifornské univerzity Berkeley v magazínu Nature Communications.

S pomocí softwarové analýzy DNA se jim prý podařilo nahradit chmel během experimentu, při kterém manipulovali s genetickými informacemi pivovarských kvasnic, bazalky, máty a také běžných kvasinek.

„Podařilo se nám některé složky použít tak, abychom přesnou kontrolou metabolismu vyprodukovali správné množství chmelové chuti,“ uvedl profesor chemického a biomedicínského inženýrství kalifornské univerzity Jay Keasling.

Ještě chmelovější chuť

Při následných chuťových zkouškách si výsledek pochvalovala kalifornská společnost Lagunitas Brewing Company. Podle ochutnavačů jednoho z největších minipivovarů ve Spojených státech, vlastněného skupinou Heineken, bylo upravené pivo chmelovější než konvenčně vařený mok.

Vědci věří, že genetické hrátky pivu zajistí stejnou chuť, jakou mu dodává klasický chmel, a jsou přesvědčeni, že by to mohlo snížit závislost pivovarského odvětví na dodávkách chmele. Ten je drahou surovinou, která je v době vegetace náročná na příjem vody. Některé jeho odrůdy jsou nedostatkové, a to především díky boomu minipivovarů a jejich řemeslných piv, která zpravidla obsahují více chmele než konvenční piva.

Autoři studie dále uvádějí, že zpracování chmele spotřebuje spoustu energie a je náročné na dopravu a skladování. Naproti tomu syntetická chmelová příchuť spotřebuje výrazně méně vody a hnojiv. K výrobě půl litru piva je zapotřebí 25 litrů vody.

„Doufám, že pokud můžeme vyrobit skvělé pivo více udržitelným způsobem, lidé to ocení,“ je přesvědčen Charles Denby, který se na výzkumu podílel. A také doufá, že nápad celého týmu bude mít komerční úspěch. Speciálně upravené pivovarské kvasnice pro výrobu piva bez chmele chce prodávat pivovarům.