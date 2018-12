Na D1 u Humpolce se dělníci vrátí nejdříve v létě. Bude nová soutěž

„Pokud by šlo vše dobře, tak by nový zhotovitel mohl být vybraný někdy v závěru prvního pololetí,“ řekl MF DNES mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl. V první řadě musí úředníci státního investora sepsat seznam prací, které už byly dokončeny a podle toho připravit zadávací dokumentaci nové soutěže. Termín návratu stavební techniky na rozestavěnou dálnici však předpokládá hladký průběh soutěže. Odvolání některého z účastníků by podpis nové smlouvy mohlo o další řadu měsíců oddálit.

Možnost vyměnit stavební firmu na úseku u Humpolce připustil ministr Ťok minulý týden poté, co provoz na páteřní dálnici značně zkomplikovalo husté sněžení a řidiči v úsecích na Vysočině uvázli v řadě případů na několik hodin. Pokračující práce na dálnici, které stavební firma nestihla v termínu dokončit, totiž ještě více zkomplikovaly zimní údržbu. Šéf dopravy proto zmíněné sdružení společností vyzval, aby práce dokončilo do začátku tohoto týdne. Zhotovitel se místo toho rozhodl, že ve stavbě pokračovat nebude (podrobnosti v článku Stavbaři z problémového úseku D1 odstoupili od smlouvy s ŘSD).

Penále 1,5 milionu za den

„Jak dlouho bude trvat takzvaná pasportizace, na základě které se ŘSD finančně vypořádá s nyní již bývalým zhotovitelem, není zatím možné odhadnout,“ uvedla mluvčí Geosan Group Vlasta Končelová. Podle ní úterním odstoupením od smlouvy navíc končí období, za které ŘSD firmě účtuje penále 1,5 milionu korun za každý den zpoždění.

Konsorcium, jehož součástí ještě donedávna byla rovněž kazašská firma SP Sine Midas Stroy, porazilo v soutěži na modernizaci téměř čtrnáct kilometrů dlouhého úseku dálnice konkurenci nízkou cenou. Za stavbu požadovalo 1,75 miliardy korun, což je o 300 milionů méně, než na kolik hodnotu prací odhadoval projektant.

První problémy ovšem zaznamenalo ŘSD už letos v létě, když firma nestíhala plnit termíny a poprvé jí hrozilo, že o zakázku přijde. Resort dopravy ovšem společnost uchlácholila novým harmonogramem. Po nezvládnutí nedávné sněžné kalamity už důvěru nedostalo. V minulém týdnu firma plánovala, že na téměř 14 kilometrů dlouhém úseku bude pracovat šest lidí a o víkendu se práce zcela zastaví, uvedlo ŘSD.