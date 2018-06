Babiš slibuje stovky kilometrů silnic. Podívejte se, jaké úseky se otevřou

Už letos v srpnu ušetří pár minut času řidiči, kteří míří z Prahy do Chomutova a dál do Německa po dálnici D7. Otevřou se necelé čtyři kilometry mezi obcemi Bítozeves a Postoloprty. Na místě už je položený asfalt a čeká se jen na namalování pruhů a úpravu sjezdů.

Řidičům více pomohou delší souvislé úseky než nějaké izolované kousky. Takže za pozornost hlavně stojí dokončení dálnice D3 mezi Českými Budějovicemi a hranicí se Středočeským krajem u Miličína. Zbývá dostavět malý kus u Budějovic a řidiči od března 2020 pojedou 65 kilometrů souvisle po D3.

Plány na nové dálnice a silnice 1. třídy v nejbližších letech představili v pondělí ministr dopravy Dan Ťok a premiér Andrej Babiš.



Z Hradce do Olomouce chybí přes sto kilometrů

Díky novým dálnicím se Ťok nejspíš udrží v křesle ministra dopravy i v druhé Babišově vládě. Premiér sice v pondělí opakoval, že „ke složení kabinetu se nevyjadřuje“, ale zároveň s úsměvem říkal, jak Ťoka podporuje. Jenže Babiš také Ťokovi uložil některé téměř nesplnitelné úkoly. Chce mít páteřní síť dálnic hotovou do roku 2025.

Konkrétně zmínil spojení Brna s Vídní a Prahy s Lincem. „Jsem člověk, který chce mít vše rychle. My tady vedeme nějakou debatu se šéfem Ředitelství silnic a dálnic o termínech, které se mně nelíbí,“ řekl Babiš.

Dokončit středočeskou část D3 přes Posázaví se ale ani za sedm let nestihne, což ministerstvo dopravy v odpovědi pro MF DNES uznalo. Babiš na tiskové konferenci dokonce snil i o dostavbě silnice R35 z Hradce Králové do Olomouce do roku 2025. Tam ale chybí dodělat 109 kilometrů, na které nevyjel ještě ani jeden bagr.

Z Prahy po dálnici až téměř do Polska

Hned po budějovické dálnici si podle prognóz přijdou na své Východočeši. Do konce roku 2021 bude dokončeno 22 kilometrů dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Jaroměří. V praxi to především znamená, že dálnice povede nepřetržitě z Prahy skoro až k polským hranicím v Náchodě, od kterých už ji bude dělit jen posledních 15 kilometrů.

Na Moravě se zase zacelí mezera v dálnici D1 mezi Říkovicemi a Lipníkem nad Bečvou. Jednak se na dálniční síť napojí město Přerov a řidiči jedoucí z Brna do Ostravy už také nebudou muset po objížďce přes Olomouc.

Změna to ale zase nebude tak velká. I dnes se jede mezi Brnem a Ostravou po dálnici (i když se chvíli jmenuje D35) a nový plánovaný úsek bude jen o pár kilometrů kratší.

Z třinácti krajských měst ještě tři nemají napojení na dálnici nebo jí podobnou čtyřproudovou silnici. Kromě zmíněných Českých Budějovic i Zlín a Karlovy Vary, které jsou na tom asi nejhůř. Dálnice D6 se k nim blíží pomalu a hotové jsou různé části. Protože na jejich koncích bývá rychlost omezená pod devadesátku, skoro spíš zpomalují, než aby pomohly.

V březnu 2021 přibude na D6 dalších 15 kilometrů u Lubence u Řevničova na Rakovnicku. Motorista ušetří dalších pár minut, ale pořád zůstane většina trasy nedokončená. V kategorii „příprava“ je i úsek D49 Hulín–Fryšták. Od konce dálnice ve Fryštáku už pak řidič dojede po dvou kilometrech do Zlína.

VIDEO: Zahájení stavby obchvatu Lubence na dálnici D6 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dálnice D0 v bodě nula

Jeden netrpělivě očekávaný úsek však v optimistických výhledech ministerstva dopravy na příští roky pořád chybí. Jde o zbývající část Pražského okruhu, dnes honosně nazývaného dálnice D0. Na tiskové konferenci se o okruhu taktně mlčelo.

Řidiči marně čekají na úseky na východě a severu metropole. Nejblíž stavbě je okruh na jihovýchodě Prahy mezi dálnicí D1 a Běchovicemi, ale ani tam ještě nejsou vykoupené pozemky. „U Pražského okruhu je dluh z minulosti asi největší. Tam je nejblíž dokončení stavba mezi D1 a Běchovicemi, která bude do roku 2025 otevřená,“ slibuje mluvčí ministerstva Jakub Stadler.

A na závěr malá exkurze do minulosti, která ilustruje, jak se termíny posouvaly. Ještě v roce 2006 jihomoravští krajští politici věřili, že v roce 2011 bude hotová dálnice z Brna až k hranicím s Rakouskem. Dnes platí termín 2027, kdy dálnice překoná i vodní nádrž Nové Mlýny.

Kompletní dálnice D3 z Prahy přes České Budějovice do Rakouska se měla podle tehdejších plánů zprovoznit v roce 2020. Dnes už raději ani žádný přesný termín nemá.