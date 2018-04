Nákup médií beru jako občanskou povinnost, řekl Křetínský listu Le Figaro

Podnikatel Daniel Křetínský považuje investice do médií za svou občanskou povinnost a to vzhledem k potížím, kterým tradiční sdělovací prostředky v současnosti čelí. Řekl to francouzskému deníku Le Figaro v souvislosti s plánovaným rozšířením svého portfolia o akvizice ve Francii, kde chce pomáhat s jejich rozvojem a umožnit jim v klidu hledět do budoucnosti.