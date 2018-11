Avengers a Úžasňákovi zabodovali, Disney hlásí rekordní zisk

Celkové tržby společnosti Disney se ve třetím čtvrtletí zvýšily o 12 procent na 14,31 miliardy dolarů (326,7 miliardy Kč). Čistý zisk tak bez započítání mimořádných položek dosáhl 1,48 dolaru na akcii. Výsledky překonaly očekávání analytiků, kteří počítali se ziskem 1,31 dolaru na akcii při tržbách 13,81 miliardy dolarů, poznamenala agentura AP.

Filmové studio Disney vykázalo v měsících červenec až září zisk téměř 600 milionů dolarů, ve srovnání s druhým čtvrtletím letošního roku jde o více než dvojnásobek. Provozní zisk zábavních parků společnosti dosáhl v letních měsících 829 milionů dolarů, meziročně o 11 procent víc.



Firma se teď soustřeďuje především na spuštění své nové streamovací služby, kterou chce na online trhu soupeřit s giganty jako je Netflix či Amazon. „Sledujeme situaci na trhu a reagujeme na ni. Doufám, že včas na to, abychom byli schopni nejnovější trendy využít,“ citovala generálního ředitele společnosti Boba Igera BBC.



Budoucnost televize tkví ve streamování

Nová služba se bude jmenovat Disney+, k jejímu spuštění by mělo dojít koncem příštího roku. Na online trhu se chce prosadit novými projekty silných značek z portfolia Disney jako jsou komiksové filmy a seriály z dílny Marvel nebo Hvězdné války.



Nabídku titulů významným způsobem rozšíří nedávná akvizice většiny aktivit společnosti 21st Century Fox, za které Disney zaplatí 71,3 miliardy dolarů a získá tak například seriály Simpsonovi či American Horror Story. Deník The New York Times píše, že transakci v úterý posvětili evropští regulátoři. Americký antimonopolní úřad s prodejem souhlasil už v červnu, v červenci jej pak potvrdili akcionáři The Walt Disney Company.

Tradiční filmové a mediální společnost se v posledních letech hromadně přesouvají na internet. Snaží se tak využít hromadného přesunu diváků z kin a od kabelové televize ke streamovanému videu. Na tento trh v blízké budoucnosti zamíří i společnost WarnerMedia, jejíž součástí je například televize HBO nebo studio Warner Bros.