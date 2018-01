Češi v e-shopech loni utratili 115 miliard korun. On-line chce být i DM

Byznys on-line rozjelo v Česku k radosti zákazníků několik velkých prodejců z kamenných obchodů. Patří mezi ně například potravinový řetězec Lidl, módní značka Gant nebo prodejce obuvi Humanic.

Podle ředitele nákupního rádce Heureka.cz Tomáše Bravermana se hranice mezi prodejem v kamenných obchodech a prostřednictvím internetu stírají stále víc. Nejvíce z toho profituje zákazník. Potvrzuje to i Jan Vetyška, výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci, podle něhož bude splývání kamenného a internetového prodeje jedním z nejvýznamnějších trendů v maloobchodě i v roce 2018.

Hned prvním důkazem je Drogerie DM, která se podle informací MF DNES do on-line světa chystá vstoupit začátkem roku. Tento trend dokládá i počet kamenných výdejen, který se zvýšil z předloňských 9 tisíc na 9 319. Rostl také počet e-shopů. „Desetiprocentní meziroční nárůst e-shopů je známkou toho, že česká ekonomika rostla obecně,“ vysvětlil rostoucí čísla Braverman.

Projevilo se to i v ochotě Čechů utrácet. V e-shopech během loňského roku utratili 115 miliard korun, což je o 18 procent více než v roce předešlém. Není proto divu, že podnikatelé měli větší zájem zakládat nové e-shopy. „Přidali se také klasičtí kamenní prodejci, a to nejen ti velcí, kteří si otevřeli e-shop jako další kanál prodeje,“ dodal Braverman s tím, že aktuálně je na českém trhu 40 100 e-shopů.

Rozjel se nákup potravin on-line

Podle statistik nákupního rádce Heureka lidé v uplynulém roce v e-shopech nejvíce nakupovali elektroniku a bílé zboží. Největší nárůst však předvedly kategorie jídla a nápojů, oblečení a módy nebo třeba kosmetiky a drogerie.

Nákup jídla se zvýšil o 57 procent. „Jídlo je fenoménem posledních let a trend neustále roste. E-shopy s potravinami rozšiřují svoji působnost a nákup potravin na internetu už není vnímán jako známka přepychu,“ říká Braverman.

Nejprodávanějším sortimentem na Alza.cz byly i v loňském roce telefony, notebooky a komponenty. „Nejvíce rozvojovými segmenty se staly Sport a kategorie Hobby,“ sdělila MF DNES tisková mluvčí společnosti Alza.cz Patricie Šedivá. Na Mall.cz zákazníci utráceli nejvíce za malé a velké domácí spotřebiče. „Dohromady tvořily takřka 40 procent obratu. Dalšími úspěšnými kategoriemi byly Hobby a zahrada, PC a videotechnika, které se držely kolem 10 procent. Pátou nejúspěšnější kategorií byly hračky spolu s chovatelskými potřebami,“ sdělil tiskový mluvčí Mall.cz Jan Řezáč s tím, že celkové tržby společnosti letos dosáhly 17 miliard korun.

Trendem je nákup přes mobil

Stále větší roli ve světě e-commerce hrají nákupy přes mobilní zařízení. „V loňském roce jsme zaznamenali výrazný nárůst prodejů přes mobilní zařízení tzv. m-commerce. V některých kategoriích, jako například potřeby pro děti, tvořil dokonce 60 procent oproti nákupům přes počítač,“ sdělil Řezáč.

Trend potvrdila i Heureka. Podle Bravermana bude m-commerce pomalu dosahovat vrcholu. Na české Heurece přístupy překročily 40procentní hranici, na Slovensku je to 48 procent.

E-shopy se také snažily zrychlit nákupní proces. Řada z nich nabízela doručení zboží již v den objednávky. „Stejně jako obliba kamenných výdejen, je i doručení v tentýž den trend, který celý proces zrychluje a nabízí tak českému zákazníkovi komfort, který nemají téměř nikde na světě,“ doplnil Braverman. Podle něj to dokazuje, jakou jsme e-commercovou velmocí, a to nejen z pohledu podílu na e-commerce, ale i dalších služeb a péče o zákazníka.

Jeho slova potvrzují i údaje E-commerce Europe, podle kterých bylo Česko pátou zemí v Evropě s největším podílem on-line nákupů už v roce 2016. Rostoucí ekonomika a s ní spojená rekordně nízká nezaměstnanost připravila e-shopům i krušné chvilky. Hlavně v předvánočním období. „E-shopy v roce 2017 hojně řešily expanzi do zahraničí, a to převážně úspěšně,“ připomněl další trend loňského roku šéf marketingu společnosti Acomware Jindřich Jíra s tím, že by expanze českých e-shopů do zahraničí měla být klíčovým tématem i letos.

„Pomalu se zapomnělo také na EET, kde je obecně e-shopy vítáno aktuální rozhodnutí Ústavního soudu vyjmout bezhotovostní platby, byť to pro ně bude znamenat další náklady,“ dodal Jíra. Negativní dopad bude mít na českou e-commerce v letošním roce nová legislativa EU – konkrétně obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR a Nařízení o soukromí a elektronických komunikacích ePrivacy. Zavedení těchto předpisů bude pro e-shopy znamenat další investice. „Kvůli nejednoznačnému výkladu bohužel převládá pocit, že nařízení je jen byrokratickou zbytečností,“ dodal Jíra.