Z Pelhřimova na vrchol. Podnikatelem roku se stal majitel Agrostroje

Bylo to o fous, letos rozhodl o vítězi jeden jediný hlas. Lubomír Stoklásek porazil v hlasování poroty o generaci mladšího Olivera Dlouhého, zakladatele vyhledávače letenek Kiwi.com. Stokláskův podnik patří mezi největší výrobce dílů pro světové značky kamionů, zemědělských či užitkových vozidel.

„Jsem velice rád, že jsem dostal ocenění. Věřím, že to není jen moje cesta, ale že to bude i cesta pro další, možná mladší podnikatele,“ děkoval osmašedesátiletý pán Agrostroje.

Ocenění převzal z rukou premiéra Andreje Babiše a spolumajitele Tescomy Petra Chmely, který soutěž vyhrál loni.

„Chtěl bych poděkovat, že zaměstnáváte lidi, podnikáte, exportujete. Naší zemi se daří, z hlediska růstu, státního dluhu i nezaměstnanosti jsme na tom v Evropě velmi dobře. A můžeme na tom být ještě lépe. Za první republiky jsme byli na špici Evropy. A tam patříme,“ prohlásil před sálem plným podnikatelů premiér v demisi Andrej Babiš.

Čerstvý vítěz Stoklásek reagoval, že je i na vládě, aby Česko dál prosperovalo. „Česká republika je zaměřená na export. A jeho podstatnou část tvoří strojírenství. Věřím, že pan premiér jmenuje takového ministra školství, který umožní vytvořit zázemí pro naše firmy,“ řekl Stoklásek.

Porota vedle úspěchů v expanzi do zahraničí, investic do rozvoje či dobrých finančních výsledků ocenila také Stokláskovu výdrž. „Předpokládám, že budu pracovat ještě dvacet let,“ říká byznysmen z Vysočiny. Právě před dvěma desetiletími Stoklásek do Agrostroje vstoupil, když vyhrál výběrové řízení na odkup majoritního podílu. Pod jeho vedením prošla firma restrukturalizací a tržby násobně vzrostly.

Navíc má našlápnuto k dalšímu růstu. „V letech 2020 až 2021 bychom se mohli v rámci holdingu dostat na deset miliard korun, pokud nepřijde nějaký problém ve světě,“ říká Stoklásek. Loni tržby holdingu vystoupaly na 6,7 miliardy.

Stoklásek buduje Agrostroj, který je stoprocentně v českých rukou, jako rodinný holding. Ve firmě pracují jeho bratr, sestra i dcera. Inspiroval se prý v Německu. „Řeknu vám, proč jsou Němci tak úspěšní. Převážná část tamní produkce se totiž realizuje v rodinných firmách,“ říká Stoklásek.

Agrostroj drží v Česku ještě jedno prvenství, před třemi lety postavil v Pelhřimově největší výrobní halu v zemi. „Má plochu 6,5 hektaru, za šestnáct měsíců jsme postavili výrobní halu s plochou jednoho a půl Václavského náměstí,“ říká Stoklásek. A už dnes je - mnohem dřív, než se předpokládalo - téměř plná nových produktů.



Pelhřimovský podnikatel bude v polovině června reprezentovat Česko na světovém finále soutěže v Monte Carlu. „Jsem přesvědčena, že jeho příběh osloví mezinárodní porotu stejně jako nás,“ říká Magdalena Souček, vedoucí partnerka poradenské společnosti EY, která soutěž pořádá.

O titul se utká s vítězi národních kol z více než padesátky zemí. Od roku 2001, kdy se světový vítěz vyhlašuje, zatím ještě nikdo ze střední a východní Evropy nevyhrál. Loni v Monaku zvítězil Kanaďan Murad Al-Katib, jehož firma AGT Food and Ingredients vyváží luštěniny.

Dlouhý na Žofíně získal alespoň titul EY Začínající podnikatel roku. Pětici finalistů vedle Stokláska a Dlouhého doplnili ještě Martin Hausenblas z ústecké firmy Adler, která vyrábí a dováží reklamní textil, Stanislav Martinec z vizovické firmy Koma Modular a Rudolf Penn z Moravských kováren.

Čtenáři ocenili podnikavou maminku

Svou cenu udělili i čtenáři iDNES.cz a MF DNES. Získala ji dvaatřicetiletá Petra Plemlová, majitelka společnosti Unuodesign. Vyrábí látky a dětské oblečení či látkové pleny. Čtenáři zřejmě ocenili její houževnatost, celkem jejímu podnikatelskému příběhu poslali 719 hlasů z 3 409.

Cenu čtenářů MF DNES a iDNES.cz za Nejlepší podnikatelský příběh roku 2017 získala Petra Plemlová.

Plemlová si v minulosti prošla nelehkou zkušeností. Šít začala doma a slavila úspěch. Později zjistila, že by ji podnikání mohlo i uživit. Pak ale její manžel psychicky onemocněl a jednoho dne zničil byt i veškeré podnikání. Musela tak začít od nuly.

I díky zákaznicím se jí to podařilo. Před třemi roky byl obrat její firmy 7,5 milionu korun, za rok se číslo přehouplo přes 16 milionů a loni pokořila 35 milionů korun. Společnost vyrábí dětské oblečení, látkové plenky a věnuje se i prodeji autorských designových látek.

„Poptávku už nejsme schopni uspokojit. Oslovují nás i zahraniční obchody. V létě se proto přesuneme do větších prostor,“ popisuje s úsměvem Plemlová, maminka čtyř dětí.

Cenu jí předával člen představenstva vydavatelství MAFRA Michal Hanák. „Baví nás příběhy sbírat a předávat je dál čtenářům. A ukazovat, že když podnikatelé dávají, že se jim také může něco vrátit zpět,“ prohlásil.

Podnikatelské ceny dokládají, že se postupně zvyšuje zastoupení žen v byznyse. Hanák uvedl, že mezi kandidáty na čtenářskou cenu byl letos stejný počet mužů i žen. „Čtenáři měli na výběr ze čtyř podnikatelů a čtyř podnikatelek. To se stalo poprvé. Navíc se letos zúčastnil rekordní počet hlasujících,“ dodal člen představenstva vydavatelství MAFRA .