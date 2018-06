Začíná souboj o světového Podnikatele roku, Česko zastoupí šéf Agrostroje

Na Stokláska čeká v přímořském knížectví ostrá konkurence. Zastoupení mají v soutěži firmy z řady oborů, hodně z nich však reprezentuje „novou ekonomiku“. Ať už jde o podniky, které působí v oblasti biotechnologií či vyspělého výzkumu, nebo v oboru informačních či digitálních technologií. Nebo lidé, za nimiž je silný podnikatelský příběh.

Z firem, které jsou známé i v Česku, se o podnikatelský titul utká například majitel maďarských aerolinek Wizz Air József Váradi, či estonští bratři Villigové, kteří založili alternativní taxislužbu Taxify. Zúčastní se také například rakouští manželé, kteří provozují jedny z největších jatek v zemi, a majitel oděvní značky Moncler.

Sedmičlenná porota hodnotí jednotlivé kandidáty nejen podle finančních výsledků, ale také podle jejich podnikatelského ducha a životního příběhu, společenského rozměru jejich podnikání a dalších kritérií. Její složení se každý rok mění, jsou v ní účastníci z minulých ročníků soutěže napříč zeměmi a obory. Každý z národních vítězů má příležitost porotu osobně přesvědčit.

Rodinný byznys z Pelhřimova

Stoklásek může před mezinárodní porotou argumentovat například raketovým vzestupem tržeb Agrostoje pod jeho vedením. Tržby podniku, který patří mezi největší výrobce dílů pro světové značky kamionů, zemědělských či užitkových vozidel, loni vystoupaly na 6,7 miliardy korun. A Stoklásek věří, že za dva, tři roky mohou tržby jeho holdingu vystoupat až na deset miliard.

A nebo argumenty, které ocenila i tuzemská porota - expanze do zahraničí, investice do rozvoje či Stokláskova podnikatelská výdrž. „Předpokládám, že budu pracovat ještě dvacet let,“ říká byznysmen z Vysočiny. Právě před dvěma desetiletími Stoklásek do Agrostroje vstoupil, když vyhrál výběrové řízení na odkup majoritního podílu.

Stoklásek buduje Agrostroj, který je stoprocentně v českých rukou, jako rodinný holding. Ve firmě pracují jeho bratr, sestra i dcera. Inspiroval se prý v Německu. „Řeknu vám, proč jsou Němci tak úspěšní. Převážná část tamní produkce se totiž realizuje v rodinných firmách,“ říká Stoklásek.

Loni v Monaku zvítězil Kanaďan Murad Al-Katib, jehož firma AGT Food and Ingredients vyváží luštěniny. Porotu mimo jiné zaujalo, že u zrodu jeho podnikání byla myšlenka, jak planeta dokáže uživit rostoucí populaci. Za Česko se loňského ročníku účastnil spoluzakladatel výrobce nádobí Tescoma Petr Chmela.