Globus otevírá první malý obchod v Česku. Bude nabízet čerstvý sortiment

Menší prodejny Globus Fresh budou rozmístěné tak, aby je lidé měli takzvaně „za rohem“. První prodejna Globus Fresh o rozloze 165 metrů čtverečních se otevře 31. května v Pardubicích na sídlišti Dubina. Nabízet bude čerstvé pečivo, uzeniny vlastních receptur nebo ráno naporcované maso. Další obchod se otevře na podzim v Praze.

„Z našich průzkumů vyplývá, že zákazníci naše hypermarkety navštěvují z velké části především kvůli širokému sortimentu čerstvých potravin naší vlastní výroby. Na tomto zjištění jsme rozvinuli celý koncept malých prodejen. Budou blíže zákazníkům a nabídnou to nejlepší z Poctivé výroby Globus,“ sdělila v tiskové zprávě mluvčí hypermarketu Globus Pavla Hobíková.

Co nejblíže hypermarketu, kde se vyrábí

Stěžejním znakem nových prodejen je relativní blízkost ke stávajícím hypermarketům. Prodejna v Pardubicích Dubině je vzdálena od místního Globusu osm kilometrů a potraviny z něj budou do obchodu dovážet tolikrát, kolikrát bude potřeba. „Globus Fresh je prodlouženou rukou hypermarketu, aby zákazníci pro naše čerstvé potraviny nemuseli daleko,“ vysvětlila Hobíková.

Globus Fresh je pultovou prodejnou. Nemusí být vždy stejné, a to jak velikostí, tak svým sortimentem. „V Pardubicích jde o prostory bývalé samoobsluhy, ale příště to může být prostor po jiné provozovně. Může být i větší a nabídnout z Poctivé výroby Globus víc než pečivo, maso a uzeniny. Tam, kde nebude pekárna, nabídne Globus Fresh například řeznictví nebo cukrárnu, nebo může vzniknout restaurace s nabídkou z naší kuchyně nejbližšího hypermarketu,“ vysvětluje Hobíková.

Menší prodejny ve městech otevírá také řetězec s elektronikou Datart. Aktuálně jich otevřel pět a plánuje další. Rovněž řetězec Tesco chce expandovat se svou sítí malých prodejen Žabka do větších měst mimo Prahu, hlavně pak do těch, které jsou ve vzdálenosti do sta kilometrů od hlavního města (podrobnosti v článku Večerky Žabka chtějí zabodovat v dalších větších městech).