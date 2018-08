Hyperloop se stává realitou. Ve Španělsku vyroste testovací centrum

Španělská vláda podepsala komplexní dohodu o otevření prvního evropského technického komplexu vysokorychlostního dopravního systému Hyperloop. Centrum se bude nacházet v malé španělské vesničce Bobadilla a bude vůbec první svého druhu, alespoň na území Evropy.

Centrum o velikosti 19 tisíc metrů čtverečních, jehož funkce spočívá ve vývoji, testování a zlepšování bezpečnosti dopravní kapsle Hyperloop, by měli Španělé otevřít nejpozději do roku 2020. Nebude však sloužit k přepravě.

„Umístění centra v naší zemi povede k významných obchodním příležitostem a podpoří hospodářský růst v regionu,“ uvedl ADIF (správa železniční infrastruktury) v prohlášení.

„Díky špičkovým dopravním a leteckým technologiím v kombinaci s regionálním talentem, je Španělsko ideálním místem,“ uvedl v prohlášení společnosti Virgin Hyperloop One její generální ředitel Rob Lloyd.

Systém Hyperloop je založen na podtlakových tunelech, přes které jezdí přetlakové kapsle na vzduchových polštářích, aby se eliminovalo tření. Podle odhadů by měla technologie v budoucnu umožnit cestování rychlostí až 1 223 kilometrů v hodině.

Z Dubaje do Abú Zabí za dvanáct minut

Prvotní návrh transportní technologie Hyperloop představil Elon Musk v roce 2013. Od té doby vzniklo několik dalších konceptů tohoto futuristického dopravního prostředku, například zmíněný projekt Virgin Hyperloop One britského miliardáře Richarda Bransona (psali jsme zde). Tato společnost momentálně vyvíjí také vysokorychlostní dopravní tunel mezi Dubajem a Abú Zabí, jenž by měl dobu přepravy zkrátit z hodiny na 12 minut, píše server What´s On.

VIDEO: Podívejte se jak se naplńuje sen společnosti Virgin Hyperloop One Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V červenci podepsala smlouvu s čínskou státní společností Tongren Transport, Tourism and Investment Group kalifornská firma Hyperloop Tranportation Technologies, která se rovněž zabývá vývojem konceptu vysokorychlostního transportního systému. Společně mají vybudovat deset kilometrů dlouhou dopravní linku, která propojí město Tongren s letištěm Fenghuang. Dopravní spojení by se mělo následně rozšířit až na 50 kilometrů.

Systém vysokorychlostní dopravy byl na začátku loňského roku tématem i v České republice a na Slovensku. Se společností Hyperloop Transportation Technologies se tehdy jednalo o vybudování futuristické „trubky“, která by přepravovala cestující mezi Prahou, Brnem a Bratislavou (psali jsme zde). Spoj mezi českými městy měl trvat pouhých dvacet minut.