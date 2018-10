„Zemanův vodní kanál“ se vyplatí, tvrdí studie. Vyjde nejméně na 281 miliard

Splavnění tří řek prosazuje dlouhodobě mimo jiné prezident Miloš Zeman, proto se někdy zamýšlenému dílu přezdívá „Zemanův kanál“. Od začátku má však řadu odpůrců, kteří dílo považují za příliš drahé.

Právě ekonomickým hodnocením se zabývala studie proveditelnosti, jejíž první výsledky jsou nyní známy po dvou letech.

„Největší smysl má splavnění a propojení Dunaje a Odry. Labská větev koridoru z důvodu velmi vysokých investičních nákladů v podobě dlouhých plavebních tunelů snižuje efektivitu celého projektu. Celkové investiční náklady projektu ve variantě propojení všech tří řek jsou 582 miliard korun, ve variantě propojení pouze Dunaje a Odry pak 281 miliard,“ popisuje výsledek studie proveditelnosti ministr dopravy Dan Ťok.

Studie posuzovala různé varianty výstavby vodního koridoru. Projekt včetně zahrnutí Labe by byl však rizikový, uvedlo ministerstvo.

Studie hodnotila vlivy kanálu z dopravního, vodohospodářského, energetického i rekreačního hlediska. Materiál ovšem nezahrnuje investiční náklady na zvýšení splavnosti jednotlivých řek. K těmto projektům budou studie teprve vznikat. Náklady na zprovoznění kanálu se tak nejspíš zvýší.

Výsledky studie nyní projedná monitorovací výbor složený ze zástupců ministerstev, univerzit, krajů a zainteresovaných subjektů včetně zástupců Slovenska a Polska. Následně se k materiálu vyjádří další zainteresované komise a úřady včetně vlády.

Zeman stavbu kanálu dlouhodobě prosazuje, hovoří i o zapojení Číny. „Mým snem by bylo, aby se Čína podílela na výstavbě kanálu Dunaj–Odra,“ uvedl v roce 2015. Zeman také dříve uváděl, že projekt by na 15 let přinesl 60 tisíc pracovních míst. V roce 2014 dostal za podporu stavby 380kilometrového kanálu anticenu Ropák roku 2013.

Ekologové jej kritizovali s odvoláním na vyjádření odborníků na životní prostředí, dopravu i ekonomiku. Zdůrazňují, že projekt by zničil zbytky relativně přirozených ekosystémů střední Evropy.



Filmový dokument z roku 1945 vyrobený firmou Baťa pojednává o přínosech průplavu Dunaj-Odra-Labe pro Československou republiku: