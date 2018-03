Imigrační kontroly už v Praze. Ruzyně chce být vstupní branou do USA

Díky imigračním kontrolám, které proběhnout ještě na českém území, se výrazně usnadní cestování do USA. Do tamních destinací by totiž cestující v takovém případě přistávali v režimu vnitrostátního letu a nemuseli by procházet zdlouhavou imigrační kontrolou na americkém území. Možnost preclearance potom může být atraktivní také pro letecké společnosti z pohledu jejich dalšího rozvoje v Praze a ve střední Evropě.

„Podobné oprávnění je zatím výjimečné, v Evropě je na deseti letištích,“ uvedl předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř. Pokud dojde k dohodě, Letiště Praha upraví podle bezpečnostních požadavků Američanů projekt rozšíření druhého pražského terminálu. Získání povolení k režimu preclearance však trvá několik let.

Zatímco stavební úpravy terminálu nebudou podle Řehoře znamenat významné navýšení nákladů, provoz odbavovacího centra drahý bude. Fakticky bude znamenat přestěhování imigračních úředníků i s rodinami do Prahy. Je proto potřeba mít dostatečný objem cestujících létajících mezi Prahou a USA, aby to bylo ekonomicky efektivní.

V současnosti se počet letů z Prahy na severoamerický kontinent rozvíjí. Nově od května přibude spojení z Prahy do Filadelfie společnosti American Airlines, které by mohlo oběma směry za rok přepravit 60 tisíc cestujících (podrobnosti o lince najdete v tomto článku). Z Prahy nyní létají přímé spoje do Severní Ameriky do New Yorku, Toronta a Montrealu. Jde ale zatím pouze o sezónní spoje, celoroční přímé spojení doposud neexistuje.

Pražskému letišti v posledních letech stoupá počet cestujících. Zatímco vloni toto největší české letiště odbavilo přes 15 milionů cestujících (více v článku Letiště Praha překonalo rekord), letos očekává zvýšení počtu pasažérů na 17 milionů. Rozvojový plán letiště přitom počítá s dlouhodobým růstem, v roce 2035 chce dosáhnout 30 milionů odbavených cestujících, což budou provázet masivní investice do jeho rozšíření. V současnosti ale představují pro pražské letiště dálkové linky jen zhruba desetinu objemu cestujících. Devět z deseti lidí, kteří ruzyňským letištěm prochází, pochází z Evropy.