Zdržovací taktika Kapschi málem vyšla. Chyběly dva měsíce, tvrdí Ťok

Přestože vítěz mýtného tendru, konsorcium SkyToll a CzechToll, ve středu začal se zástupci ministerstva dopravy oficiálně dojednávat přípravy na spuštění svého satelitního systému, dosavadní provozovatel šance na zvrat v mnohamiliardovém tendru na správu mýta ještě nevzdává.

Firma zpracovává rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petru Rafajovi. V něm argumentuje, že uskutečněný mýtný tendr nebyl technologicky neutrální, ale že zvýhodňoval satelitní systém. Zároveň šéf českého Kapsche uvedl, že pokud se mu nepodaří zastavit plnění smlouvy s konkurenční firmou prostřednictvím ÚOHS, obrátí se na obecné soudy.

Pane ministře, dá se očekávat, že by technologické neutralita mohla zafungovat?

Nemyslím si, že by jejich námitka mohla uspět, protože tendr neměl být technologicky neutrální. Soutěž měla být podle pravidel, která stanovila vláda. To, že tomu říkala technologická neutralita, je fajn, ale podstatné je skutečné zadání soutěže. Že se firma snaží bojovat, na to má právo.

Nebyla by tedy silnější pozice státu počkat a nechat antimonopolní úřad o této námitce rozhodnout ?

Jestliže bychom správce systému vybírali o dva měsíce déle, je jasné, že to skončí jediným možným řešením, a to s Kapschem. Prostě Kapsch hrál o čas, celou dobu na nás tlačil. Pokud má vítěz tendru (konsorcium CzechToll a SkyToll) mít šanci postavit to zařízení, tak na to musí dostat čtrnáct měsíců. Když bych nepodepsal smlouvu do konce října, pak se naplní sen Kapsche, že s ním budeme navždy.

Tedy jste se báli toho, že ÚOHS to se svými rozhodovacími lhůtami nestihne?

My jsme věděli, že jsme na hraně, nás tlačil čas. V tomto případě ÚOHS rozhodl, zrušil svá dvě nařízení, pro která ze zákona padlo předběžné opatření a my jsme tedy podepsali smlouvu. Je tam ale ještě jiný důvod. Pokud bude nový dodavatel schopen dodat to zařízení dříve, o což my ho požádáme, tak ještě můžeme ušetřit peníze. Máme smlouvu až do konce roku 2019, ale může to skončit ještě o pár měsíců dříve.

Kdy budete mít jasno, zda se přechod na nového provozovatele uskuteční dříve?

Ve smlouvě je nějaká doba, mám pocit že půl roku dopředu, kdy musíme Kapschi dát vědět, že chceme smlouvu ukončit.

Pokud by se tedy podařilo dojednat nějaké významné zkrácení, bylo by potřeba to Kapschi oznámit co nejdříve.

To nám musí potvrdit dodavatel, zda je schopný to postavit rychleji. My na něj ale nechceme tlačit. Chceme, aby to bylo provedeno dobře, aby to fungovalo. Zároveň musíme pro kamionové dopravce připravit informační kampaň, aby věděli, jakou palubní jednotku budou muset mít. Příprava musí směřovat k jistému datu a musí být zvládnutá, aby nevznikl zmatek.

Na jednu stranu říkáte, že jste byly v časovém presu. Na druhou stranu ale tvrdíte, že jednáte s novým dodavatelem o zkrácení doby přípravy. Není v tom rozpor?

Není v tom rozpor. V podmínkách výběrového řízení bylo garantováno čtrnáct měsíců na přípravu. Když těchto 14 měsíců ze strany státu nedodržíme, tak má dodavatel právo říct, že na přípravu potřebuje více času, nebo požadovat peníze navíc. Ale kdyby on dnes řekl, že je připraven a bude služby poskytovat dříve, tak na to přistoupit můžeme.