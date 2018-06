Evropské televize zapomínají na rivalitu, kvůli Netflixu spěchají na web

Nečekaná televizní aliance vznikla například ve Španělsku, kde se státní vysílací společnost RTVE spojila se svými dosavadními rivaly ze soukromého sektoru, firmou Mediaset España Comunicación a mediální skupinou Atresmedia. Společně spouštějí platformu s názvem LovesTV, která bude od 14. června streamovat obsah od těchto tří poskytovatelů.

Cílem je „sjednotit vysílací společnosti a sloužit jako společný vstupní bod do digitálního světa“, uvedl ředitel strategie Atresmedia Arturo Larraínzar pro agenturu Bloomberg. Ta uvádí, že podobné spojování sil probíhá i v Británii, Francii, Německu či Itálii. Dochází také k rozšiřování nabídek obsahu na internetu.



Důvodem jsou obavy médií, že noví hráči na evropském televizním trhu, jako jsou Netflix či Amazon, by mohli přitáhnout masy diváků k pohodlně sledovatelnému online obsahu. Netflix navíc letos zdvojnásobí svůj evropský produkční rozpočet, za svoje originální či koprodukční filmy a seriály utratí v Evropě miliardu dolarů.

Značné ambice má i Amazon, konkrétně jeho divize Prime Video. Sny americké společnosti o vlastní evropské online televizi by měla naplnit Georgia Brownová, která za evropský obsah odpovídá. V rozhovoru pro týdeník Variety uvedla, že Amazon má se svými programy v Evropě jedinečnou příležitost, protože se „může v produkci angažovat způsobem, jemuž tradiční televize kvůli své neochotě riskovat a omezeným rozpočtům nemohou konkurovat“.



Netflix už je větší než Disney

Odvetu proti nadnárodním technologickým gigantům zahájil i největší evropský provozovatel soukromých televizí a rádií RTL Group. Agentura Reuters v březnu uvedla, že společnost urychlí svůj vstup na trh s placeným online obsahem a nabídne na evropských trzích lokální placené streamovací služby. RTL Group se chce tímto způsobem soustředit na diváky v jednotlivých zemích a nabídnout jim víc původních programů.



Evropské mediální firmy také musí čelit značnému ekonomickému tlaku nadnárodních gigantů, kteří díky komerčním úspěchům mohou investovat do svých filmů a seriálů obrovské částky. Tržní hodnota Netflixu nedávno dokonce překonala i The Walt Disney Company, čímž se streamovací služba stala největší zábavní společností na světě.



Vytvoření společné evropské platformy pro poskytování videa online, jež by mohla Neflixu konkurovat, je ale v nedohlednu. Problémem jsou autorská práva, jejichž vymáhání se kvůli legislativním rozdílům v jednotlivých evropských zemích liší.



Neznamená to ale, že se tradiční vysílací společnosti o podobné projekty nepokoušejí. Německá mediální společnost ProSiebenSat.1 Media SE nedávno spojila síly s americkou firmou Discovery, Inc., jež vlastní například populární sportovní kanál Eurosport, a společně na německém trhu spustili streamovací službu 7TV. Momentálně usilují o její rozšíření do dalších zemí.



Český trh roste pomalu, brzdí ho i neznalost angličtiny

V České republice je placená video zábava také na vzestupu, ale tempo jejího růstu zdaleka neodpovídá trendům ve světě. Podle mediální společnosti Axocom jsou příčinou pomalejšího růstu omezená vysílací práva. „Publikum musí počítat s tím, že oproti jiným zemím uvidí za své peníze mnohem méně,“ uvádí ředitelka společnosti Erika Luzsicza. Meziroční růst těchto předplatitelů v tuzemsku je podle ní zhruba pět procent.

„Přibývá těch, kteří jsou ochotni zaplatit, bohužel se jim ale nedostává kvalitního obsahu, protože u nás není přístupný. Případně se sem dostane s obrovským zpožděním, kdy už je daný film či seriál načerno dostupný kdekoliv,“ komentuje současnou situaci Luzsicza.

Velkým problémem zůstává i jazyková bariéra. Axocom dlouhodobě upozorňuje, že podle průzkumů ztrácí vysílání s titulky své diváky, protože až 85 procent z nich preferuje dabing.



VIDEO: Nadšenci vyzkoušeli Netflix ovládaný myšlenkami Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nadšenci vyzkoušeli Netflix ovládaný myšlenkami: