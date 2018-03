Titul, nebo roky praxe. Stát chce vymýtit pseudomakléře, vznikne seznam

A není divu. Případů, kdy nějakým způsobem podvedli klienta, se za poslední roky objevily tisíce, přičemž velká část z nich zůstala nepotrestána. Situace došla tak daleko, že po regulaci trhu začali volat nejen spotřebitelé, ale i samotní realitní makléři a kanceláře, kteří chtějí své řemeslo dělat pořádně.

Ministerstvo pro místní rozvoj jejich prosby vyslyšelo a na stůl vrátilo nový realitní zákon, na kterém se začalo pracovat již v roce 2014. „Chvíli jsme čekali na neviditelnou ruku trhu, jestli si s tím nějakým způsobem neporadí. Problém ale začal nabírat na obrátkách, proto jsme museli začít s přípravou zákona,“ vysvětluje ministryně Dostálová, proč regulace trvá tak dlouho.

S rozmachem internetu se podle jejích slov začal rozmáhat nebezpečný trend. „Lidé si čím dál častěji stahují smlouvy. Tím se ale dostávají do dalších pastí, protože dokumenty nejsou zcela právnicky správné a nezabraňují problémům, které na trhu číhají,“ varovala Dostálová.

Nedůvěra vůči makléřům navíc způsobila, že si lidé nemovitosti mezi sebou navzájem prodávají sami, bez odborné pomoci. To však může být velmi riskantní. „Například v Belgii nemůžete bez realitní kanceláře vůbec uzavřít obchod,“ uvedla příklad Dostálová s tím, že až se podaří narovnat realitní trh, může být tento přístup i cestou pro Česko.

Nový realitní zákon, který by měl začít platit od 1. ledna 2019, ztíží vstup do oboru a vyřadí ty, kteří se nějakým způsobem prohřešili. „Nedělám si iluze, že by to mohlo jít tak rychle, ale pokud se tak skutečně stane, bude to jen dobře,“ říká provozní ředitel Fincentrum Reality Martin Fojtík.

Konec volné živnosti

Makléřům již nebude stačit volná živnost. Nově si budou muset zajistit živnost vázanou, která bude podmíněna adekvátním vzděláním nebo praxí. Vázaná živnost nebude časově omezená, ale Asociace realitních kanceláří zvažuje, že obnovení činnosti po delší pauze podmíní rekvalifikací. „Makléři budou muset mít buď vysokoškolské vzdělání právního, ekonomického či stavebního směru, nebo maturitu a tříletou praxi. Pokud budou pouze vyučeni, budou potřebovat minimálně 5 let praxe,“ vysvětlila Dostálová.

Nováček v oboru by podle ministryně odborné zkoušky napoprvé nesložil. Budou tam totiž i praktické příklady. Začátečníci tak budou muset začít praxí, jako asistenti zkušených makléřů. Zkoušky bude garantovat nejen Asociace realitních kanceláří, ale několik dalších subjektů, včetně velkých realitních kanceláří, které odborně vzdělávají své makléře již dnes.

Kromě toho budou muset být makléři pojištěni proti hmotné odpovědnosti za škodu v minimální výši 3 miliony korun u běžných obchodů a 6 milionů korun při spojených obchodech. Ochránit to má například vklady klientů. Pojištění hmotné zodpovědnosti je už dnes běžné, ale díky minimálním povinným limitům bude podle Dostálové závaznější. Bude ho muset mít každý makléř, ať už pracuje samostatně, nebo pod křídly větší kanceláře. Nemůže se tedy stát, že by makléř udělal podvod jménem realitní kanceláře, která by v případě velkých potíží vyhlásila bankrot a pak by znovu vznikla pod jiným názvem.

Realitní zprostředkovatelé nebudou také moci sami vybírat peníze. Budou muset využít finančních institucí, notářů nebo advokátů, kteří jsou pojištěni i podle jiných zákonů. Nemělo by se tedy již stát, že makléř zpronevěří peníze klienta.

Samotnou provizi za sjednání obchodu zákon nereguluje. Stanoví pouze, za jakých podmínek a kdy na ni vzniká nárok a co má být ve smlouvě.

Databáze makléřů

Chystaný zákon ale všechny problémy nevyřeší. Podle generálního ředitele realitní kanceláře Next Reality Roberta Hanzla např. existenci mnoha neseriózních makléřů, kteří vykonávají činnost mimo jakákoliv pravidla. „Reality nabízejí na serverech určených pro soukromou inzerci a provize následně nepřiznávají. Tím přispívají k šíření šedé ekonomiky. Takové ‚pseudomakléře‘ připravovaný zákon vůbec neomezí a budou fungovat dál,“ vytýká chystané právní normě Hanzl.

A důležitá bude i osvěta. Ministerstvo pro místní rozvoj bude zveřejňovat vzdělávací informace, které občanům vysvětlí, co jim musí kvalifikovaný realitní makléř nabídnout, co od něj mají očekávat nebo co by měli najít ve smlouvě. Zároveň vznikne veřejný seznam lidí, kteří projdou kvalifikací, takže si každý občan může ověřit, zda s ním jedná oprávněná osoba. Starší občany, kteří jsou k různým trikům podvodníků nejnáchylnější, bude ministerstvo vzdělávat prostřednictvím různých kampaní.



Nad činností makléřů bude dohlížet ministerstvo průmyslu, nad jejich kvalifikací pak ministerstvo pro místní rozvoj. „Pokud se makléř prohřeší, bude s ním zahájeno správní řízení,“ varuje Dostálová.