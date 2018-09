Sváteční zákazy matou zákazníky. Obchody řeší dilema, zda nechat zavřeno

Zákon o omezení pracovní doby v obchodech nad 200 metrů čtverečních, který platí už skoro na den dva roky, vnesl nejvíce zmatků do plánovaní v obchodních centrech. Zavřeno v přesně vymezené svátky musí mít jen zmíněné obchody s větší plochou. Ty ostatní mohou mít otevřeno.



To by se ale mohlo v budoucnu změnit. Poslanci mají na stole novelu, která by v případě schválení umožnila, aby obchody zůstaly otevřené tak jako kdysi.

„Několik dnů před každým státním svátkem řešíme řádově stovky telefonických dotazů stran otevření našeho centra,“ přibližuje po dvou letech platnosti zákona o omezení prodejní doby Jan Procházka, šéf Freeport Fashion Outletu.

On i další manažeři obchodních center si museli před pátečním svátkem sv. Václava dobře spočítat, zda se jim vyplatí otevřít, i když bude mít část obchodů stažené rolety.

„Jsem v naprosto nelogické a nesmyslné situaci, kdy se snažím vyhodnotit, kolik plochy tvoří obchody nad 200 metrů,“ popisuje jeden z manažerů většího obchodního centra.

Příliv Rakušanů na jihu Moravy

Manažeři většiny obchodních center se vesměs shodují v tom, že lidé rádi nakupují i ve sváteční dny.

„Z našich zkušeností vyplývá, že zákazníci mají zájem ve státní svátky navštěvovat naše obchodní centrum. Zároveň se potvrzuje, že se nedokážou plně zorientovat, ve které státní svátky jsou obchody s plochou nad 200 metrů čtverečních uzavřeny a zda je či není naše centrum otevřeno. Nemají představu o tom, jakou plochu daný obchod má a také o jaký typ provozu se jedná,“ popisuje zmatky manažer centra Galerie Teplice Jan Růžička s tím, že otevřeno mít s nutnými omezeními tentokrát budou.

Podobně je to i na druhém konci republiky ve Freeportu v Hatích poblíž Znojma. „Otevřených zůstane padesát tři značkových obchodů a restaurací. Naopak devatenáct obchodů s prodejní plochou větší než dvě stě metrů čtverečních zůstane zavřených,“ popisuje Jan Procházka.

„Je to pro nás nepříjemné, protože polovina tržeb je realizována právě o víkendech a státních svátcích,“ dodává s tím, že při rozhodování, zda nechat otevřeno, hraje roli i to, že zhruba polovinu jejich návštěvníků tvoří Rakušané. O nedělích a státních svátcích až 80 procent. To je totiž v rakouských obchodech zavřeno a české obchody u hranic naopak požívají konkurenční výhody z této blízkosti. Takových dní v roce je přitom zhruba sedmdesát.

Někde neotevřou vůbec

Jsou ale i obchodní centra, která neotevřou vůbec. „Vzhledem ke skutečnosti, že více než osmdesát procent našich nájemců operuje na ploše větší než 200 metrů čtverečních, bylo po vzájemné dohodě stanoveno, že v jmenované státní svátky je celé naše centrum zavřeno,“ uvádí například Hana Heiníková za Arkády Pankrác v Praze.



Téměř vždy totiž platí, že je zavřen jeden z hlavních tahounů nákupů, potravinářský obchod. A k tomu i velké řetězce s oblečením či elektronikou. Lidí tak chodí méně, podle odhadu manažera jednoho velkého obchodního centra zhruba polovina proti běžnému dni.

Velké potravinářské řetězce mají vesměs zavřené všechny své obchody až na pár výjimek. Například Billa má prodejnu na pražském hlavním nádraží či u letiště, které podle zákona můžou zůstat otevřené. Tesco se do limitu plochy vejde se svými prodejnami Žabka, a ty jsou tak na rozdíl od prodejen Tesco v provozu všechny.

Velké potravinářské obchodní řetězce, na rozdíl například od těch módních, ale nepřijdou o celý den tržeb. „Část tržeb se přesune na dny před a po státním svátku, celkově to ale nevykompenzuje jejich propad,“ uvádí za Tesco jeho mluvčí Václav Koukolíček s tím, že také záleží, na který den svátek konkrétně připadne.

Pumpy s prodejnou si polepší

Vedle postižených obchodů existuje celá řada prodejců, kteří naopak díky zákonu o prodejní době pocítí větší příliv zákazníků. Kromě roztříštěných večerek jsou to pumpy či online prodejci potravin.

Výhodu mají i benzinky, kde funguje větší prodej potravin, jako je tomu například na čerpacích stanicích Shell, kde své miniprodejny provozuje obchodní řetězec Billa. Její Stop&shop jsou nyní na 64 benzinkách Shell převážně v centrech měst nebo na hlavních tazích na jejich okrajích.

„Zvýšený obrat registrujeme o víkendech, ale samozřejmě i v době svátků, kdy převažují nákupy bez tankování. Zejména je tomu tak na stanicích, které se nacházejí ve městech blízko sídlišť, ze kterých přicházejí zákazníci nakoupit často pěšky,“ potvrzuje mluvčí sítě Shell Petr Šindler.

„Během státních svátků registrujeme zvýšený zájem zákazníků, a to zejména ve městech,“ uvádí i Filip Balcárek, který má maloobchodní prodej na starosti na pumpách Benzina.

Lidé se přesunou na online

Svátek si jako příležitost nabrat nové zákazníky mohou na rozdíl od svých kamenných konkurentů pochvalovat i online prodejci potravin. „Poptávka po potravinách během svátečních dnů je na Rohliku.cz o zhruba třicet procent větší v porovnání s běžným dnem,“ potvrzuje zakladatel internetového prodejce potravin Tomáš Čupr.

Podle šéfa konkurenčního Košíku Tomáše Jeřábka je právě zavřený supermarket prvním impulzem, proč lidé zkusí e-shop s potravinami. „A platí, že kdo objedná alespoň dvakrát, ten už kvůli vyššímu komfortu nechce měnit,“ věří Jeřábek.

Výhodou mají tito dva i v tom, že jejich další konkurent v potravinách na internetu, britské Tesco, ve svátek nerozváží. Nákupy totiž chystá do aut přímo z regálů svých vybraných hypermarketů, a ty budou zavřené.

Největším a nejhlasitějším stěžovatelem na právní úpravu omezující otevření je zřejmě obří internetový prodejce Alza. Ten si stojí za svým výkladem, že jeho výdejny nejsou prodejny v pravém slova smyslu, protože smlouva je uzavírána na dálku. O svátcích proto nechává otevřeny své vybrané výdejny zboží, ačkoli za to pravidelně inkasuje pokuty.

„Realita z našich zkušeností je, že zaměstnanci stojí o to, aby mohli o státním svátku pracovat. Je jim totiž vyplacena nejméně dvojnásobná mzda,“ uvádí mluvčí Patricie Šedivá jeden z důvodů, proč Alza podala na uvedený zákon v červnu dokonce stížnost k Ústavnímu soudu.