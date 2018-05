Plast škodí, shodly se stovky výrobců na zelenější výrobě PET lahví

Členové Evropské asociace balených vod (EFBW) se dohodli na plnění cílů, která mají přispět k takzvané cirkulární ekonomice. Impuls vychází z Evropské unie, která chce kompletně učinit celý cyklus výroby až po spotřebu a recyklaci ekologičtější.

Výrobci vod si stanovili čtyři ambice, které chtějí realizovat do roku 2025. Do té doby hodlají dosáhnout vytřídění 90 procent PET lahví. V současnosti je to v některých zemích jen pětina množství.

Spolupráce s recyklačním průmyslem má přispět tomu, aby nejméně čtvrtině výrobků byla z recyklovaného plastu, takzvaného rPET.

Dalším cílem je neustále investovat do eko-designu a výzkumu plastových materiálů založených na nefosilních surovinách.

Posledním a zároveň klíčovým požadavkem je zapojit do celého procesu spotřebitele, protože jejich role je klíčová.

„Nápojové PET lahve již dosahují nejvyšší míry recyklace ze všech plastových obalových materiálů v EU. Přesto i jediná láhev, která skončí jako nevyužitý odpad, je příliš mnoho. Bude to vyžadovat koordinované úsilí mnoha různých účastníků hodnotového řetězce, aby nastaly pozitivní změny,“ uvedl prezident asociace Jean-Pierre Deffis.

Jednou z cest, jak zapojit spotřebitele, mohou být zálohové systémy, kdy nápoj vyjde zákazníky dráž kvůli depozitu, který ale dostane zpět, pokud lahev vrátí do speciálního automatu. Možnost zavedení tohoto systému v ČR zkoumají Karlovarské minerální vody, největší výrobce nealko nápojů v České republice (čtěte Výrobce mattoni chce do obchodů vrátit zálohované pet lahve).

Výrobce Mattoni představí první poznatky, které povedou k návrhům na efektivnější recyklaci, na tiskové konferenci 22. května. Karlovarské minerální vody chtějí, aby se do systému zapojili i ostatní výrobci.

„Průběžně snižujeme množství plastu potřebného k výrobě lahví, víček i etiket. Do budoucna plánujeme navrhovat celé naše portfolio jako eko efektivní. Dlouhodobě také financujeme výzkum, který vede Fakulta architektury ČVUT v Praze a zaměřuje se na dlouhodobé využití PETu jako stavebního materiálu,“ řekl k iniciativě EFBW generální ředitel KMV Alessandro Pasquale, který je zároveň viceprezidentem Asociace.