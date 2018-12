Jednoho dne už nebudeme muset vyrábět cigarety, říká šéf tabákové firmy

Tabákové firmy jsou pod tlakem. Zákonodárci kvůli společenské poptávce hledají cesty, jak jim znepříjemnit „život“. Přísnější regulace míří i na samotné kuřáky cigaret. Klíčoví hráči v tabákovém průmyslu proto hledají alternativy, které by jim umožnily zůstat v byznysu dlouhodobě. Snaží se najít odpověď na otázku, jak konzumovat tabák bez negativních dopadů.

Firma Philip Morris loni v Česku představila jednu z takových alternativ. Jde o zahřívaný tabák prostřednictvím nového typu „cigarety“ Iqos. Letos v listopadu přišla s jeho novou generací. „Stále to vyvíjíme, je to pořád jen začátek. S cigaretami jsme se zaměřovali mnohem více na značku, tady se musíme zaměřovat mnohem více na zákazníka. Z pohledu byznysu je to úplně jiný přístup,“ říká šéf Philipu Morris ČR Árpád Könye.

Ví se o vás, že kouříte. Zkoušel jste někdy přestat?

Samozřejmě. Staré rčení říká, že přestat je jednoduché, vždyť už jsem přestal tisíckrát. Ale vážně, na delší dobu jsem přestal kouřit asi třikrát. Jenže pak jsem znova začal. A před dvěma a půl lety jsem přešel na zahřívaný tabák.

Teď se o to tedy nesnažíte?

Nesnažím se přestat. Používám Iqos, ale umírněně. Nikdy jsem nebyl velký kuřák. Nejsem z těch, kdo za posledních třicet let vykouřili denně krabičku cigaret. Sáhl jsem po cigaretě v kanceláři či při společenských příležitostech. Ale už ne třeba o víkendech či během dovolené.

A jak moc jste se bál o své zdraví?

Protože jsem kouřil málo, ani moc ne. Ale rizikový efekt cigaret je jasný všem už dlouho. I to je důvod, proč jsme zhruba před patnácti lety začali hledat něco, co by umožnilo dospělým kuřákům užívat tabák se sníženým rizikem. Výsledkem je právě současný produkt – na rozdíl od elektronických cigaret je to stále tabák se stejným obsahem nikotinu, kuřák dosáhne stejného požitku. Je to stejné jako s alkoholem. Nealkoholické pivo není totéž jako ležák.

Nebylo tím hlavním impulzem k hledaní alternativ spíše zpřísňování regulace?

Tlak od společnosti, zákonodárců i aktivistů směrem k omezení spotřeby dlouhodobě roste. Jsou dvě možnosti. Buď to úplně zakážete, ale pak je riziko, že vznikne nekontrolovaný ilegální průmysl, protože kouření jednoduše nevymizí, nebo se to pokusíte omezit a kontrolovat, aby spotřeba i riziko klesaly. Pro tabákové společnosti to znamená najít něco, co bude podstatně méně škodlivé. A tohle musí být jasně a nezpochybnitelně podložené vědeckými výsledky.

Tabákový šéf Pro nadnárodní tabákový gigant Philip Morris pracuje Árpád Könye (57) už sedmadvacet let.

Vystřídal různé pozice v mnoha zemích, mimo jiné ve Švýcarsku, v Izraeli, Maďarsku, severní Africe, Pákistánu a Portugalsku.

Českou pobočku tabákové firmy vede od jara 2016. Před nástupem do Philip Morris pracoval mimo jiné pro výrobce pneumatik Michelin. Pochází z Maďarska.

Už máte dostatek výsledků, abyste mohli prohlásit, že je to méně škodlivé? Je těch patnáct let dost?

Ano, máme. Můžeme odpovědně prohlásit, že pro zdraví dospělých uživatelů je Iqos prokazatelně méně škodlivý, a tedy méně rizikový než kouření cigaret. Laboratorní měření prokázala, že aerosol, který Iqos vytváří, obsahuje v průměru o 90 až 95 procent méně škodlivin než cigaretový kouř. A potvrzuje to i naše dvanáctiměsíční klinická studie.

Dospělí uživatelé Iqosu jsou podle ní vystaveni výrazně menšímu množství škodlivin než dospělí kuřáci cigaret, ale hlavně u nich došlo k příznivé úpravě všech hlavních klinických ukazatelů rizika nemocí spojených s kouřením. Velmi podobně jako u těch, kteří přestali kouřit úplně.

Myslíte si, že kouření někdy v budoucnosti zcela vymizí?

Budoucnost bez kouře je i vize naší firmy. To znamená, že jednoho dne nebudeme muset vyrábět cigarety, produkty, které hoří. Bude existovat jen portfolio produktů bez kouře – k tomuto cíli nyní směřujeme díky čtyřem platformám. První z nich je právě Iqos, tou další zahřívaný tabák bez elektronického zařízení, ale v tomto případě jsme ještě daleko k uvedení na trh. Vedle toho máme ještě dva produkty, které dodávají nikotin, ale nejsou založeny na tabáku – jedním z nich je tradiční elektronická cigareta na kapalné bázi a další je s pevnou náplní. Tu jsme zhruba před devíti měsíci uvedli na trh ve Velké Británii.

Jaká je podle vás budoucnost užívání tabáku?

V západním světě je jasný pokles konzumace tabáku. Tento trend bude pokračovat i nadále. V rozvíjejících se zemích je to trochu jiné. Růst populace je tam dynamičtější a vzdělávací programy možná nejsou tak efektivní. Ale je jasné, že tabákový průmysl má v tom tradičním formátu omezenou budoucnost. Ale jsme odpovědní i akcionářům a zaměstnancům, je třeba se na to dívat z pohledu byznysu, proto firmy hledají něco, co bude akceptovatelné a všeobecně přijímané.

Zmínil jste čtyři různé platformy, kterou z nich preferujete?

Je to právě Iqos a bezdýmný tabák. Právě proto, že je to stále tabák, jen se nespaluje, ale zahřívá. Kuřák nepřijde o ten požitek. Chutná to sice trochu jinak, ale po jednom dvou týdnech si na to lidé zvyknou natolik, že už se nevracejí ke klasickým cigaretám.

V Česku už na Iqos přešlo 130 tisíc uživatelů. Pět procent z nich poté buď skončilo s tabákem úplně, nebo se vrátili ke klasice. To, že se jen malé procento vrátilo ke kouření, je pro nás dobrá zpráva. Ale nemusí to být pro každého, proto jdeme teď těmi čtyřmi směry.

Nemůže být Iqos jen chvilková záležitost, jako byl třeba vzestup elektronických cigaret?

U elektronických cigaret, které tu jsou už dlouho, bylo několik problémů. Spotřebitelé na ně přecházeli, protože hledali méně škodlivou alternativu. Objevily se stovky výrobců, jenže kvalita kolísala. Navíc je jejich chuť jiná a uspokojení z nikotinu nebylo srovnatelné s cigaretami. Proto se mnoho z těch, co je vyzkoušeli, vrátili ke klasice. U bezdýmného tabáku je to však přesně naopak.

A vzdají se kuřáci někdy klasických cigaret?

Je to naše vize. Zpočátku jsme si mysleli, že přechod uživatelů k naší alternativě bude mnohem jednodušší, že je „přepneme“. Ale postupně jsme zjistili, že je to mnohem složitější. Zabere to mnohem víc času. Vyžaduje to velké investice, osobní komunikaci, podrobné vysvětlování, vzdělávání.

V mnoha zemích jsme navíc svázaní regulací, nemůžeme o tom mluvit, zdůrazňovat přínosy. I v Česku, které je celkem otevřené, existují limity jako zákaz reklamy mimo místa prodeje. Samotný princip prodeje zahřívaných tabákových výrobků je jiný, není to jako nová značka cigaret, kterou dáte do regálu v trafice a uděláte propagaci v mezích legislativy.

V některých zemích, jako jsou Thajsko či Hongkong, však nové alternativy stojí zcela mimo zákon...

A my to nechápeme, je to nelogické. Tabák má desetiletí negativní stigma, všechno se zpochybňuje, ale někde nechtějí slyšet fakta. Nechápeme, proč zakazují něco, co je výrazně lepší možnost, a ponechávají něco, co má prokazatelně negativní zdravotní dopady. Ale třeba na Novém Zélandu se tento přístup změnil.

Ve svých prezentacích tvrdíte, že Iqos není iniciační produkt. Někteří odborníci s tím ale nesouhlasí, podle nich může právě způsob prezentace přitáhnout nové uživatele k tabáku...

Netvrdíme, že je zahřívaný tabák bez rizika, je v něm pochopitelně nikotin. Tvrdíme, že nejlepší je s kouřením vůbec nezačínat nebo přestat. Pokud někdo přestat nedokáže nebo nechce, pak je tu pro něj tato alternativa. Cílíme na dospělé kuřáky, kterých je podle odhadu WHO po celém světě zhruba miliarda. Nové aktivně nepřitahujeme, iniciace pro nás není na stole. Ani z průzkumů, které jsme dělali v Japonsku a Itálii, kde jsme Iqos spouštěli nejdříve, neplyne, že by nekuřáci měli o tento výrobek vůbec zájem, je jich méně než jedno procento.

Kdo na Iqos nejčastěji přechází?

Mezi prvními si ho pořizovali lidé, kteří kouřili cigarety se střední a prémiovou cenou, ale nyní jde překvapivě o průřez všemi skupinami. Je to 55 procent mužů a 45 procent žen, což je stejné jako u klasických cigaret. Jde zatím spíše o lidi z měst, protože jsme odstartovali v devíti městech a bude chvíli trvat, než pokryjeme celou zemi.

Budete tabákové náplně pro Iqos vyrábět také ve vaší továrně v Kutné Hoře?

Jednou určitě, pokud se naplní naše vize, že nové produkty vytlačí klasické cigarety. Ale jak dlouho to bude trvat, to je otázka. Bude to také záležet na tom, jak rychle globální poptávka poroste. Čím dříve, tím lépe. Ale žádné konkrétní plány zatím nemáme, čtyři továrny, kde se náplně vyrábějí, dokážou poptávku uspokojit. Je to nová továrna na zelené louce v Bologni. A pak v dalších třech továrnách v Evropě – ve Švýcarsku, v Řecku a v Rumunsku.

Továrna v Kutné Hoře je pro nás dál důležitá, přesunuli jsme tam část výroby klasických cigaret právě z těch továren, kde jsme začali vyrábět Heets. Kapacita se podstatně navýšila, během posledních dvou let jsme investovali přes dvě miliardy korun.

A kde se vyrábějí zařízení?

V Malajsii.

Cigarety se často padělají. Setkali jste se s tím i v případě Iqos?

Zatím ne, ale je jisté, že se něco takového objeví. V Česku jsme zatím na nic takového nenarazili. Ale musím říct, že máme dobrou spolupráci s celní správou. Každý rok se v Česku a na Slovensku objeví pár továren, kde se vyrábějí padělky. Ale historicky je tu podíl padělků jeden z nejnižších v Evropě. To se pochopitelně může velice rychle měnit.

A ve světě?

Už se objevili výrobci zařízení, ve kterých lze používat naše náplně. Nejsou to přímo kopie, jsou to jiná zařízení, která mají jinou značku, vypadají trochu jinak, ale jejich výrobci tvrdí, že fungují stejně jako Iqos. O tom velmi pochybuji, protože máme 2 900 patentů. Do výzkumu a vývoje jsme investovali 4,5 miliardy dolarů, ve Švýcarsku, v našem vývojovém a výzkumném centru, na tom pracují čtyři stovky vědců.

Archivní video: Bezdýmné cigarety za 20 let převládnou, říká šéf Philip Morris