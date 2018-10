Philip Morris vyzývá lidi, aby přestali kouřit. Pokrytci, reagují odpůrci

Philip Morris, do jehož portfolia patří značky jako Marlboro, L&M nebo Chesterfield, označil svou kampaň za „důležitý krok“, píše BBC. Výrobce tvrdí, že jeho cílem je „nakonec úplně přestat prodávat cigarety“. Společnost jej prezentuje dlouhodobě, na začátku letošního roku zveřejnila v Británii reklamu, v níž si jako novoroční předsevzetí dala závazek „přestat kouřit“.

Cigaretová společnost zveřejnila v pondělí na reklamní titulní straně britského bulvárního deníku Daily Mirror reklamu se sloganem „podrž mi zapalovač“. Podle agentury Reuters se jedná o součást kampaně za 2 miliony liber (téměř 60 milionů korun), která propaguje 30denní výzvu, během níž mají lidé přestat s kouřením.



Součástí kampaně je i video a webová stránka, kde se mohou lidé do výzvy přihlásit a získat informace, které jim pomůžou zbavit se závislosti na cigaretách.



Úsilí tabákového koncernu se však nesetkalo s pochopením u nejrůznějších protikuřáckých spolků. Podle charitativní organizace Cancer Research UK (Rakovinový výzkum Spojeného království, pozn. red.) se jedná o „ohromné pokrytectví“. Představitelé charity také poukázali na to, že společnost Philip Morris dál propaguje kouření v zemích, kde jsou zákony omezující reklamu na tabákové produkty mnohem mírnější.



Tabákovou společnost kritika „překvapila“

„Nejlepší způsob, jak může Philip Morris pomoci lidem přestat kouřit je, když přestane vyrábět cigarety,“ uvedl manažer organizace George Butterworth. Do reklamní kampaně se opřela i Hazel Cheesemanová ze skupiny ASH (Action on Smoking and Health), jež sdružuje několik lobbistických skupin, které usilují o přísnější omezení prodeje tabákových výrobků.



Cheesemanová označila kampaň Philip Morris za obyčejnou reklamu. „Kdyby to se svým světem bez kouře mysleli vážně, nenapadali by tabákovou legislativu všude ve světě, ale podpořili by regulaci, která kuřákům pomůže přestat a zabrání dětem, aby s tím začínali,“ citoval Cheesemanovou server Sky News.



Mark McGregor, vedoucí pracovník divize Philip Morris pro Velkou Británii a Irsko uvedl, že jej „překvapila“ kritika, jež se na společnost sesypala po zahájení kampaně. „Cílem kampaně je, aby lidé přestali kouřit a vzdali se cigaret co nejdřív,“ uvedl McGregor pro CNN. Prodávat je však společnost nepřestane.



Philip Morris dlouhodobě argumentuje, že tak nemůže učinit z toho důvodu, že by „jeho místo okamžitě obsadili jiní“. Součástí dlouhodobé vize společnosti je však postupný přechod na alternativy jako elektronické cigarety nebo produkty na bázi nahřívaného tabáku.