Jako bych z hlíny tvořila sochu, popisuje neurorehabilitace majitelka kliniky

O tom, že bude mít vlastní kliniku, snila doktorka Jarmila Zipserová odjakživa. Po zkušenostech nasbíraných v oblasti chirurgie a kardiochirurgie se její cesta začala stáčet jiným směrem – k neurorehabilitacím.

„Jestli je nějaký obor, který opravdu nahlíží na člověka jako celek, tak to je právě rehabilitace. A k celostní medicíně jsem vždycky tíhla,“ zdůvodňuje odklon od své původní specializace Zipserová.

Příběh roku Jarmila Zipserová se účastní soutěže EY Podnikatel roku a soutěží i o cenu čtenářů za nejlepší podnikatelský příběh. Hlasovat pro ni můžete v anketě ZDE.

Klíčové pro ni bylo setkání s polskou fyzioterapeutkou Izabelou Koscielnyovou, která ji přivedla k rehabilitační metodě TheraSuit. Ta cílí na odstraňování pohybových problémů pacientů, kteří prodělali dětskou mozkovou obrnu nebo s podobnými diagnózami. Metoda využívá mimo jiné speciální oblek původně vyvinutý pro kosmonauty, kteří se vrátili na Zemi.

„Začala jsem o rehabilitaci přemýšlet jinak. Nechci říct, že jsem viděla zázraky, ale téměř. Je to terapie na míru a já se přesvědčila, že tahle cesta má smysl,“ říká Zipserová.

V pražských Nuslích si se synem Janem, který studoval politologii a matce pomáhal po organizační stránce, zřídila Zipserová Neurorehabilitační kliniku Axon nabízející především právě léčebnou metodu TheraSuit.



Jedná s pojišťovnami, aby na léčbu přispívaly

Když se v říjnu v roce 2014 klinika otevírala, měla Zipserová osm vyškolených terapeutů a nakoupené veškeré léčebné pomůcky. Avšak chyběli pacienti, kteří by byli ochotní za rehabilitace zaplatit. Čtyřtýdenní péče, na kterou pojišťovny nepřispívají, vyjde zájemce přibližně na 63 tisíc korun. Terapie proto klinika nejprve nabízela zdarma a od klientů získávala reference.

„Bylo to těžké, ale když má člověk velké nadšení, tak dokáže skousnout spoustu věcí,“ zamýšlí se majitelka a primářka kliniky. Na těžké začátky teď vzpomíná s úsměvem, v dnešní době totiž vypisuje termíny pro zájemce až na rok 2019. Za tři roky se zvětšila i zaměstnanecká základna z osmi na dvanáct terapeutů a klinika se rozšířila o další prostory.

Jedním z cílů je vyjednat s pojišťovnami, aby na léčbu rodinám vyhledávajícím pomoc přispívaly. Zipserová tvrdí, že se situace začíná zlepšovat a několik pojišťoven již uvažuje o částečném hrazení léčby. Obor, ve kterém podniká, má podle ní obrovskou budoucnost.



„Jestli je něco, co jde opravdu hodně dopředu, tak to jsou informace o mozku a jakým způsobem pracuje. Z mého pohledu prožívá neurorehabilitace obrovský boom. Jsme tým umělců, který do rukou dostane hlínu a udělá z ní nádhernou sochu. Když se pak na to umělecké dílo díváme, máme úžasný pocit, že jsme součástí procesu tvoření.“