ANKETA: Vyberte podnikatelský příběh roku 2017

Adepty ocenění za nejlepší příběh vybrala redakce z okruhu přihlášených do soutěže Podnikatel roku pořádané poradenskou firmou EY. Její vítěz se bude vyhlašovat v úterý 27. února na pražském Žofíně a součástí slavnostního večera bude i předání ceny čtenářů MF DNES a iDNES.cz.

Pro nejlepší podnikatelský příběh hlasujte ZDE Hlasovat můžete do pondělí 29. ledna 23:59

Svým hlasem můžete v anketě ocenit úspěchy firmy, neotřelý podnikatelský nápad nebo zkrátka jen projevit sympatie jejímu majiteli či majitelům. Hlasovat lze až do konce pondělí 29. ledna na této stránce. Vybírat můžete z následujících nominovaných podnikatelů:

Darina Ermisová, Pro Dara bags - Svou první kabelku ušila v těhotenství. Všem se líbila, proto začala šít pro kamarádky, pro známé... Po mateřské už se do zaměstnání nevrátila a začala rozvíjet vlastní podnikání. Od první kabelky až po současnou rozlehlou dílnu včetně vlastního obchodu v Praze, ve všem si Darina Ermisová vystačila sama. - čtěte Nudila se, tak začala šít kabelky. Nyní patří k největším českým výrobcům

Alexandra Kala, Profimed - Chtěla změnit pohled Čechů na dentální hygienu. Nejprve zacílila na zubaře a objížděla jejich semináře. Když zrovna neprodávala u stánku, chodila naslouchat na přednášky. První obchod vznikl v roce 1997, dnes má šestnáct poboček po celém Česku, dalších devět v zahraničí. Kartáčkem z Profimedu si čistí zuby více než desetina Čechů. - čtěte Podnikatelka učila Čechy pečovat o zuby, teď proráží s kartáčky v cizině



Jan Kaňka, Jaroslav Vendl, Petr Konečný, SilentLab - Vadil jim rostoucí hluk v otevřených kancelářích, proto začali hledat cesty, jak zaměstnancům ulevit. Vyrábějí odhlučněné minikanceláře, stěnové obklady, paravány, nabízejí poradenství. Pracovníci, kteří nebojují s hlukem, jsou podle nich šťastnější a produktivnější. - čtěte Dokážou zkrotit hluk v kancelářích, zaměstnance dělají šťastnějšími

Josef Kouřil, Wiky - Dováží a prodává hračky z celého světa i školní a kancelářské potřeby. Na hračky má jeho firma i svoje designerské studio. Řízení firmy postupně předává mladším, vydělané peníze investuje do věcí, které mají podle něho smysl. V Bukovanech na Hodonínsku nechal postavit kostel. Na okraji Svatobořic-Mistřína zase nechal zbudovat muzeum, které připomíná internační tábor z druhé světové války. - čtěte Za podnikáním kdysi vyrazil škodovkou na Západ. Z výdělku postavil kostel

Petra Plemlová, Unuodesign - V Táboře rozjela populární firmu Unuodesign, která vyrábí dětské oblečení nebo látkové plenky. Provoz podniku spojila s podporou žen, které jsou v těžké životní situaci. I na počátku její kariéry totiž stojí nelehké období, během něhož přišla téměř o všechno. I proto vedle podnkání provozuje i nadaci, která sbírá použité zboží a předává ho matkám samoživitelkám. - čtěte Dvakrát začínala od nuly. Dnes v úspěšné firmě ráda zaměstnává maminky

Jaromír Steinhauser, Steinex - Za minulého režimu pracoval jako řezník v podnicích masového průmyslu, po revoluci chvíli v Nizozemsku. Pak si založil vlastní firmu na výrobu uzenin s názvem Steinex. Sází na kvalitu, nově firmu přestěhoval z Brna do moderního závodu v Kuřími. Kromě tuzemského trhu dodává své výrobky i na Slovensko a do Maďarska nebo Rakouska. - čtěte Řezník vybudoval úspěšnou firmu, nejvíc sil ho stály evropské normy

Mario Vlček, Moira - První „džíny“ si zkoušel ušít už jako teenager z vozové plachty. Od 70. let cestoval po nejdrsnějších horách, vybavení na cesty si vyráběl sám. Zkušenosti po revoluci zhmotnil ve firmě Moira, z níž vybudoval populárního výrobce funkčního oblečení. Závod umístil do Strakonic, které pomáhá zkrášlovat - pustil se do obnovy brownfieldu v centru. - čtěte Byznys ušil z vlákna Moira. Zpočátku oblékal do hor své kamarády

Jarmila Zipserová, Two steps ahead - O tom, že bude mít vlastní kliniku, snila odjakživa. Sen se jí splnil a ve svém centru Axon se věnuje neurorehabilitacím. Cílí na odstraňování pohybových problémů pacientů, kteří prodělali dětskou mozkovou obrnu. Využívá mimo jiné speciální oblek původně vyvinutý pro kosmonauty, kteří mají potíže po návratu na Zemi. - čtěte Jako bych z hlíny tvořila sochu, popisuje neurorehabilitace majitelka kliniky