TEST DNES: Proteinové tyčinky jsou rychlý a drahý zdroj bílkovin, jídlo nenahradí

Bílkoviny. Co bychom o nich měli vědět Bílkoviny plní v těle mnoho funkcí: zasytí, starají se o regeneraci a růst svalů a podporují imunitní systém. Skládají se z aminokyselin , z nichž některé jsou pro člověka esenciální , to znamená, že si je organismus neumí vytvořit sám a musíme je přijímat v potravě.

, z nichž některé jsou pro člověka , to znamená, že si je organismus neumí vytvořit sám a musíme je přijímat v potravě. Plnohodnotné bílkoviny obsahují všechny esenciální aminokyseliny v potřebném množství a poměru. Zdrojem jsou potraviny živočišného původu – vejce, maso, mléko. Nevýhodou je, že obsahují i cholesterol a převahu nasycených mastných kyselin.

obsahují všechny esenciální aminokyseliny v potřebném množství a poměru. Zdrojem jsou potraviny živočišného původu – vejce, maso, mléko. Nevýhodou je, že obsahují i cholesterol a převahu nasycených mastných kyselin. Neplnohodnotné bílkoviny obsahují jen některé aminokyseliny. Jsou to všechno bílkoviny rostlinné a některé živočišné (z kůží, šlach...).

obsahují jen některé aminokyseliny. Jsou to všechno bílkoviny rostlinné a některé živočišné (z kůží, šlach...). Optimální je proto bílkovinné zdroje kombinovat – přibližně polovina příjmu by měla pocházet z bílkovin živočišného původu (maso, vejce, ryby, mléčné výrobky a sýry) a polovina z rostlinných zdrojů (luštěniny, obiloviny, ořechy).

(maso, vejce, ryby, mléčné výrobky a sýry) a polovina z rostlinných zdrojů (luštěniny, obiloviny, ořechy). Hlavně mezi sportovci je velký zájem o BCAA (branched–chain amino acid), obsahující tzv. větvené aminokyseliny (valin, leucin a izoleucin), jež urychlují regeneraci svalů.

(branched–chain amino acid), obsahující tzv. větvené aminokyseliny (valin, leucin a izoleucin), jež urychlují regeneraci svalů. Bílkoviny by měly představovat 10 až 15 % z celkového příjmu energie . Pro představu, pro ženu vážící 65 kg s energetickým příjmem 8 400 kJ tomu odpovídá 49 až 74 g bílkovin.

. Pro představu, pro ženu vážící 65 kg s energetickým příjmem 8 400 kJ tomu odpovídá 49 až 74 g bílkovin. Nízký příjem bílkovin je spojen s únavou, otoky, poruchami imunity a neschopností snížit hmotnost. Dlouhodobý příjem vyššího množství vede k přílišné zátěži ledvin a může souviset i se zvýšeným rizikem nádorových onemocnění.