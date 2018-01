Retro čepice Raškovka šla na dračku, ke koupi zbývá už jen pár kusů

ČTK to sdělil Jan Došlý, marketingový ředitel společnosti Alpine Pro, která už popáté olympijskou kolekci vytvořila.

Čepice, která je symbolem olympijské kolekce, je v barvách trikolory a s bílou bambulí. Sportovce má motivovat, aby se pokusili o to, co se povedlo Raškovi, řekl při jejím představování loni v listopadu předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

V únoru uplyne již 50 let od zlatých Raškových skoků. „Je prima vzdát mu takhle hold,“ řekl loni v listopadu Raškův vnuk Jan Mazoch. Sám by se z velkého můstku jen v čepici nespustil. „Ze stodvacítky bych si to netroufl ani náhodou, nač pokoušet osud,“ řekl tehdy Mazoch, který zažil na můstku těžký pád, po kterém byl několik dnů v bezvědomí.

Raškovu vítěznou modrou čepici s bílým pruhem z Grenoblu od skokana dostal fanoušek z Mladé Boleslavi, další jsou s ostatními věcmi a poháry v muzeu ve Frenštátu. Podle Mazocha je tam po Raškově smrti dala jeho babička „Říkala: ať to aspoň má uplatnění, mně se pod tím nechce utírat prach,“ dodal Mazoch.

Mezi českými fanoušky se po nových Raškovkách zaprášilo. „Hned první týden po jejich představení veřejnosti jsme jich přes e-shop prodali kolem tisíce kusů a před Vánoci už jsme na skladech měli pouze menší velikost S,“ uvedl Došlý.

V minulosti byl podobný zájem například o holinky, kterými čeští sportovci zaujali na letních olympijských hrách v Londýně.

VIDEO: V Raškovce a zlatých bundách. Olympionici představili kolekci pro Koreu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Po Raškovce je podle Došlého velký zájem o svetry a prošívané bundy. Kolekce pro zimní olympijské hry v Pchjongčchangu čítá pro muže 31 položek, ženy mají navíc bílou čelenku. V kolekci je kompletní vybavení od bund, triček, spodního prádla až po boty, tašku na olympijskou kolekci nebo třeba organizér na doklady. Pro sportovce a jejich doprovod vyrobila firma Alpine Pro 26 000 položek, k prodeji pro veřejnost 160 000 kusů.

Mezi veřejností je podle ředitele marketingu o kolekci největší zájem hned po představení kolekce, tedy v předvánočním období, a poté v průběhu olympiády. Ta se koná od 9. do 25. února v jihokorejském Pchjongčchangu.