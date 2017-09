Pracujte ještě 10 dní a dáme vám 300 tisíc bonus. Piloti Raynair odmítli

Ryanair nabídl kapitánům 12 000 eur (313 000 Kč) a kopilotům polovinu za dodatečných deset pracovních dní. Piloti však požadují „změnu způsobů ve spolupráci pilotů a managementu“.

Zdůrazňují, že nové pracovní smlouvy by značnému počtu kolegů zabránily přijmout lepší místo jinde.



Jedním z hlavních důvodů pro zrušení 2 100 letů v období šesti týdnů do konce října byly změny plánu dovolených. O’Leary trvá na tom, že pilotů je standardně dostatek a že chybějí pouze síly v záloze pro mimořádné případy. Podle agentury Reuters ale popřel zprávu BBC a jiných médií, že piloti nabídku bonusu odmítli, i to, že požadují nové smlouvy.

„Zhruba 500 ze 4 200 pilotů Ryanairu má v říjnu čtyři týdny dovolené. Je možné, že podnik je požádá, aby si jeden týden vybrali až v lednu,“ uvedl O’Leary a dodal, že další rušení letů z těchto důvodů už Ryanair nechystá.

Podrobnosti o zrušených letech jsou k dispozici na webu Ryanair.



Praha, Brno, Ostrava i Pardubice

Aerolinky Ryanair patří co do počtu cestujících k lídrům mezi evropskými aerolinkami. Jen v loňském roce společnost přepravila 120 milionů cestujících a vydělala 1,32 miliardy liber (34,5 miliardy korun). Ryanair létá i z Česka. Spoje z Prahy létají do Belgie, Irska, Itálie, Maďarska, Polska, Portugalska, Řecka a Španělska. Z Brna do Velké Británie. Z Ostravy do Velké Británie a Itálie. Nově mohou cestující využít i spojů z Pardubic do Velké Británie.

Po oznámení rušení linek se akcie irské nízkonákladové letecké společnosti v pondělí propadly o tři procenta (více zde).