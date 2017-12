Šéfkuchař vrací michelinskou hvězdu. Nezvládá udržet podnik na úrovni

Je to jako vzdát se Nobelovy ceny nebo Oscara. Šéfkuchař Jérôme Brochot odmítl kulinářskou cenu v podobě hvězdiček v průvodci Michelin. Proč by se někdo tak prestižního ocenění, které odliší jeho restauraci od tisíců dalších, vzdával? Vyznamenání zvedlo celkové nároky a očekávání na úroveň hotelové restaurace Le France a Brochot se potýká s finanční krizí, píše The New York Times.

Restaurace se nachází ve francouzském městě Montceau les Mines, kde vládne 21procentní nezaměstnanost. To je více než dvojnásobek národního průměru. Bývalé hornické město o 18 tisících obyvatelích hluboko v dolní části Burgundska navíc působí vybydleně, na dveřích mnoha obchodů visí cedule s nápisy „na prodej“. Luxusně vypadající restaurace jakoby do města nepatřila. Před dvaceti lety byly vytěženy poslední zásoby uhlí, od té doby oblast začíná strádat a posledních pět let se nachází v hospodářské krizi.

Ceny o polovinu nižší

Dokonce ani fakt, že je oblast známá pro svou kulinářskou tradici, nic neznamená. „Ekonomická situace v ex-těžební pánvi je katastrofální,“ napsal Brachot v žádosti o odebrání z průvodce Michelin. Už si nemohl dovolit platit za personál, výrobu a kvalitu, která by odpovídala úrovni restaurace s michelinskou hvězdou získanou v roce 2005. „Poslední tři roky byly velmi náročné,“ řekl Brachot, který musel snížit celkový počet personálu o polovinu - z šesti na tři.

Dalším problémem byly ceny, které byly na poměry zdejších obyvatel velmi vysoké. „Nemohu udržet současné ceny, které se v průměru pohybují mezi 75 až 95 eury. Už teď jsou snížené o polovinu, aby restaurace mohla dál fungovat. Menu teď budu nabízet za 45 euro, některé až 25 euro. Neměl jsem jinou možnost než přehodnotit předchozí ceny, které byly v souladu s úrovní restaurace uvedené v průvodci Michelin,“ řekl Brochot pro server Le Figario.



Brochot není první, kdo hvězdu vrací. Již v minulosti ocenění vrátilo několik tříhvězdičkových šéfkuchařů, které rozdrtily výdaje na udržení jejich gastronomických chrámů. Posledním případem byl v září šéfkuchař restaurace Le Suquet Sebastien Bras (psali jsme zde). Případy, kdy restaurace vrací pouze jednu hvězdu, jsou však vzácné.