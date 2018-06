Omezím slevové akce v řetězcích, říká nastupující ministr Toman

„Musíme udělat pořádek v konání prodejních akcí,“ řekl Toman v rozhovoru pro středeční vydání MF DNES. „Jsem odpůrcem zákazu slevových akcí, to je nesmysl. Měly by se ale nastavit pravidla pro prodej potravin v promoakcích,“ uvedl. Podle něj to může být cesta, jak obchodní řetězce odradit od dovozu příliš levného zboží, v některých případech i za cenu pod náklady.

Slevy se v Česku staly fenoménem, který sílil zejména během finanční krize a po ní. V promoakcích se prodává až šedesát procent zboží. Řetězce pomocí takzvaného „mystery shoppingu“ vysílají své lidi do konkurenčních obchodů a následně do akčních letáků zařazují stejné zboží, aby nepřišli o zákazníky.

„Pravidla by měla určit, v jakém množství by se směly výrobky v akci prodávat. Nemůžeme prodávat některé potraviny celoročně v akci. Co je to pak za akci? Pokud sedmdesát procent výrobků prodávám ročně v akci, tak je něco špatně,“ dodal Toman, kterého na post ministra po Jiřím Milkovi navrhla ČSSD.

Nynější prezident Potravinářské komory ČR už resort zemědělství krátce vedl v úřednické vládě Jiřího Rusnoka v roce 2013.

Potravinářská komora zastupuje největší tuzemské výrobce potravin jako jsou Hamé, Emco, Plzeňský Prazdroj či společnosti koncernu Agrofert. Často jsou to firmy, závislé na dodávkách do řetězců.

Dnes se stále více mluví o tom, že slevové akce se staly pastí pro výrobce a pro obchodní řetězce. „Z našich celosvětových průzkumů vyplývá, že 72 procent promocí se nevyplatí,“ řekl Michal Čepek za společnost Nielsen, zabývající se průzkumy trhu. (čtěte Oprátka upletená ze slev)

„Všichni přemýšlejí nad tím, jak to udělat, aby se procento prodeje v promocích snížilo. I na Západě jsou promoce, ale podíl prodejů v akcích je nižší, stejně jako výše slev,“ řekl MF DNES mimo záznam ředitel významné potravinářské firmy. „Všichni prodejci by z toho rádi ven, ale nikdo nechce začít, protože by tím oslabil svou tržní pozici,“ dodal.

Je zřejmé, že Miroslav Toman v pozici ministra bude dál pokračovat ve vládní politice svých předchůdců, kteří chtěli přistřihnout křídla velkým obchodním řetězcům. Toman by se nebránil ani nastavení „spravedlivých marží“ u zboží. Tímto směrem chtěl jít už Jiří Milek.

„Něco se stát musí. Není možné, aby se prodávalo pod nákladovými cenami. V Německu tomu říkají zákaz prodeje se ztrátou. Vůbec nejde o to, že bychom chtěli zdražovat potraviny. Je ale potřeba, aby spotřebitel znal reálnou cenu výrobku,“ řekl v rozhovoru pro středeční vydání MF DNES.