V Evropě je přes 12 tisíc TV kanálů. Diváci se přesouvají na internet

V roce 2005 v on-line světě dominovalo několik video služeb v čele s YouTube a Vimeo. Konkurence od té doby narostla. Masy diváků v necelých dvou stovkách zemí přitáhl Netflix, americký globální poskytovatel on-line filmů. Své kanály na internetu rozjely Amazon, HBO, RTL, ale i desítky menších hráčů, kteří se neopírají o kapitálově silné skupiny.

Role těchto digitálních „televizí“ bude dál posilovat, řekla ředitelka mezinárodní Asociace televizních organizací EGTA Katty Roberfroidová, která byla hostem na konferenci Asociace komerčních televizí (AKTV) v Praze. V roce 2021 podle ní bude už 78 procent mobilních dat v podobě video obsahu.

Klasické televize v posledních letech ztrácejí na sledovanosti. U věkové skupiny od 15 do 34 let klesá čas, který denně stráví před televizí. V některých zemích až o hodinu. Propad je trendem posledních dvou až tří let. Přitom od roku 1997 se doba sledování televize postupně zvýšila z průměrných 200 minut denně téměř o padesát minut. Zlom nastal v roce 2013.

Roberfroidová upozornila, že u skupiny diváků od 4 let věku komerční televize neutrpěly takový odliv sledovanosti. V loňském roce tyto děti strávily před obrazovkou 231 minut, tedy zhruba stejně jako před šesti lety.

Asociace televizních organizací EGTA je přesvědčena o tom, že klasická televize je nenahraditelná a má bezkonkurenční zásah. V Česku je to měsíčně 96 procent populace, v Británii, Kanadě a Francii 98 procent, v Austrálii a Belgii 99 procent, ve Švýcarsku 93 procent. Zároveň s tím stoupá sledovanost digitálu, očekává se, že letos poroste o 8,2 procenta.

Klasické televize se v této souvislosti s nelibostí dívají na evropskou směrnici o audiovizuálních mediálních službách, známou pod zkratkou AVMSD, která mimo jiné může omezit reklamu na dětských kanálech. Televize se obávají, že by následkem toho kanály zanikly a děti by se zcela přesunuly na internet, kde není reklama regulovaná nijak (o problému jsme psali zde).

Asociace komerčních televizí vznikla letos, tvoří ji skupiny Nova, Prima a hudební televize Óčko, která stejně jako MF DNES a iDNES.cz patří do vydavatelství MAFRA.