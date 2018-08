Kdo vyplatí Muskův převod Tesly? Mluví se o Saúdské Arábii

Podle Muska ho saúdský fond během posledních dvou let několikrát oslovil s nabídkou převedení Tesly do soukromých rukou.

„Ze setkání 31. července jsem odešel s pocitem, že jsou dychtiví investovat,“ napsal. „Bylo to jen otázkou, kdy se tento proces rozběhne. Proto jsem napsal, že je financování zajištěno,“ dodal. O svém rozhodnutí podle listu The Wall Street Journal diskutuje i s dalšími velkými investory.

Pondělní oznámení následuje po bouřlivém týdnu, který započalo Muskovo oznámení, že zvažuje odkup všech akcií firmy za cenu 420 dolarů za kus. To je cena o přibližně 70 dolarů vyšší, než v tu chvíli byla jejich hodnota (psali jsme zde).

Dodatečné informace přicházejí ve správný čas. Část odborné veřejnosti se již začala obávat, že Musk pouze blufuje či vtipkuje. Taková manipulace s akciemi (jejichž hodnota po jeho oznámení vzrostla) by ho však mohla dostat do vězení (psali jsme zde).

Zadlužit Teslu by nebylo moudré

„Jediným způsobem, jak smysluplně komunikovat s velkými investory, bylo jim otevřeně říct o svém úmyslu převést Teslu do soukromého vlastnictví. Nebylo by ale správné to sdělit jen jim, aniž bych to řekl malým investorům,“ napsal Musk na svůj blog.



Podle Muska by bylo nemoudré, aby se automobilka při přechodu do soukromých rukou zadlužila.

„Většina peněz na případné vykoupení akcií nebude financovaná úvěry, ale z aktiv,“ napsal. Šéf Tesly předpokládá, že až dvě třetiny současných investorů zůstane s firmou i pokud přejde do rukou soukromníka.

V současnosti podle vlastních slov Musk stále jedná s investory. Také se obrátil na několik poradců, kteří mu mají pomoci najít ideální řešení.