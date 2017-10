V Účtenkovce hrozí zneužití rodných čísel, tvrdí STAN. Stížnost prověří úřad

Zastavte loterii, vyzývá STAN Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), kam strana podala podnět k prošetření, zda v neděli spuštěná Účtenkovka porušuje zákon.

Starostové a nezávislí jsou o tom přesvědčeni a odvolávají se i na dřívější stanoviska úřadu, který hlídá práci s citlivými daty. „Ministerstvo financí podle Starostů a nezávislých porušuje zákon tím, že kvůli účtenkové loterii zpracovává rodná čísla obchodníků, navíc prostřednictvím soukromé firmy, aniž by k tomu mělo jejich souhlas. STAN proto podali podnět k prošetření Úřadu pro ochranu osobních údajů a navrhli dočasné pozastavení loterie,“ vysvětlil tiskový mluvčí strany Karel Kreml.

K porušování zákona podle nich dochází tím, že soukromá firma zpracovává DIČ obchodníků, které jsou u fyzických osob totožné s rodným číslem. S tímto postojem souhlasí expert na ochranu soukromí a veřejnou správu Oldřich Kužílek, kterého STAN ve své zprávě citují. Loterie podle něj neopravňuje k použití těchto osobních údajů.

„Soukromý subjekt, který si ministerstvo financí najalo kvůli účtenkové loterii, hromadí obrovské množství soukromých údajů obchodníků bez jejich vědomí, aniž by mu k tomu kdokoliv z nich dal souhlas, nebo mu to umožňoval zákon. Podle zákona je povinen na to ministerstvo upozornit a ihned zpracování ukončit. Podle STAN tak jednoznačně dochází k porušování zákona o ochraně osobních údajů,“ uvedl Kužílek.

„Zatím jsme podnět neobdrželi. Pokud podnět obdržíme, pochopitelně se tím budeme zabývat,“ sdělil mluvčí Úřadu pro ochranu osobních údajů Tomáš Paták. Vyjádření ministerstva financí redakce iDNES.cz shání.

ÚOOÚ se už dříve obecně vyjadřoval k případům, kdy je používání rodných čísel za hranou. Správě musí předcházet zřetelná informace o tom, za jakým účelem správce rodné číslo zpracovává a informace, že rodné číslo subjekt dává dobrovolně. Podle STAN obchodníci žádný takový souhlas nedávají.

„Řešení je přitom jednoduché a inspiraci lze čerpat například na Slovensku. Tam se pro účely slosování DIČ jednoduše nevyužívá. Pokládáme za český šlendrián, že se naše ministerstvo financí zjevně vůbec nezabývalo ochranou práv soukromých podnikatelů a jejich rodná čísla nechává zpracovávat neoprávněně třetí osobu,“ dodal volební lídr STAN Jan Farský.

Ministerstvo financí v neděli odstartovalo účtenkovou loterii, jejíž cílem je motivovat zákazníky, aby přebírali účtenky vydané v systému elektronické evidence tržeb (EET). Od začátku spuštění byl o účtenkovku velký zájem. (čtěte PŘEHLEDNĚ: Jak funguje státní loterie)



„Zájem o loterii byl s úderem půlnoci prakticky okamžitý. V časných ranních hodinách dosáhl počet registrovaných hráčů hranici jednoho tisíce,“ sdělil iDNES.cz mluvčí ministerstva Michal Žurovec.

Ve státní loterii se každý měsíc hraje o 21 tisíc cen. Zúčastnit se může každý, kdo má přístup k internetu nebo vlastní chytrý telefon. Účast v loterii je zdarma.

Losování za uplynulý měsíc bude probíhat vždy 15. den v následujícím měsíci. První losování říjnových účtenek tedy proběhne 15. listopadu. Lidé se mohou zaregistrovat nejpozději tři dny před losováním.