PŘEHLEDNĚ: Jak funguje účtenková loterie? Bez internetu si nezahrajete

1. Kdo se může loterie zúčastnit?

Hrát může člověk starší osmnácti let, účast je zdarma. To ale neznamená, že děti a mladiství by nemohli rodičům nosit účtenky. Účast není omezena občanstvím, zaregistrovat účtenku tedy mohou i cizinci. „Musí ovšem počítat s tím, že registrace účtenek pracuje pouze s českými telefonními čísly a v případě výhry budou peníze převedeny bezhotovostně pouze na tuzemské bankovní účty,“ vysvětlila podmínky mluvčí ministerstva financí Michaela Tesařová.

2. Kdy loterie začne a jak dlouho potrvá?

Účtenková loterie startuje 1. října 2017, kdy bude také spuštěna plná verze webových stránek www.uctenkovka.cz a také půjde zdarma stáhnout aplikaci Účtenkovka do chytrého telefonu. Registrovat bude možné účtenky vydané v říjnu, konec registrací bude vždy do 12. dne následujícího měsíce. První hlasování proběhne 15. listopadu. Stejně to bude v následujících měsících. Loterie je zatím naplánována na jeden rok, tedy na dvanáct měsíčních losovacích cyklů, ale vzhledem ke smlouvě s dodavatelem se počítá s víceletým provozem.

3. Jaké účtenky mohou hrát?

Loterie se mohou účastnit účtenky, které jsou evidované v centrálním systému EET - tedy s FIK či BKP kódem (dlouhá řada čísel na konci). Zatím je musejí evidovat hoteliéři, restauratéři, hospodští a maloobchodníci. Další podnikatelé budou mít povinnost až příští rok - jedna skupina od března, další od června. Každou účtenku lze přihlásit jen jednou. Počet registrovaných účtenek je neomezený. Ale pozor - pokud nakoupíte v jeden den vícekrát u jednoho obchodníka, můžete registrovat jen jednu z účtenek. Je to proto, aby lidé nerozdělovali nákupy a netvořily se fronty na pokladnách.

4. Jak se účtenka registruje?

Při registraci přes webovou stránku čeká soutěžícího zdlouhavé vyplňování formuláře a opisování z účtenky - 16 znaků BKP nebo FIK kódu z účtenky, datum, čas, částka transakce, režim tržby a DIČ obchodníka. K tomu je třeba uvést svůj e-mail nebo telefonní číslo s českou předvolbou. Ministerstvo dává na výběr, jestli si soutěžící chce zřídit Hráčský účet, nebo zda bude přihlašovat účtenky jednorázově. Výhodou účtu bude přehled o dosud registrovaných účtenkách a to, že po přihlášení nebude potřeba pokaždé vyplňovat kontaktní údaje.

Pro toho, kdo má chytrý telefon a stáhne si aplikaci Účtenkovka, bude registrace snazší. Každou účtenku vyfotí a potřebné údaje se z ní prý automaticky načtou a zaregistrují.

5. Co lze vyhrát?

Při každém losování se bude rozdávat 21 025 výher: peněžité výhry v hodnotě 1 milion korun, 300 tisíc, 200 tisíc, 100 tisíc, 20 x 20 tisíc, 1 000 x tisícovka, 20 tisíckrát stovka a jedna věcná výhra - automobil v hodnotě 400 tisíc korun. Zatím se jen ví, že to v prvním kole bude SUV.

6. Co když vyhraju?

Výherce bude o výhře informován esemeskou nebo e-mailem. Pokud dotyčný vyhraje a nemá zřízen Hráčský účet, musí to do 30 dní udělat na webu uctenkovka.cz, aby tam vyplnil číslo účtu, případně že si chce výhru vyzvednout - v hotovosti to je možné do 20 tisíc korun - v pražském sídle společnosti Sazka. Výhra bude osvobozená od daně. Kupodivu se nemusí účtenka kvůli vyplacení výhry fyzicky předkládat, postačí pouze předložení kódu spojeného s výhrou.

7. Jaká je pravděpodobnost výhry?

To bude záležet na zájmu o loterii. Kdyby se losování zúčastnila desetina z 370 milionů účtenek (tolik jich aktuálně eviduje Finanční správa za měsíc), něco vyhraje zhruba každá 1 500. Losuje počítač - generátor náhodných čísel. Každý hráč může v jednom losování vyhrát i vícekrát, bude-li mít štěstí.

8. Proč se loterie spouští?

Cílem je, aby lidé vyžadovali na podnikatelích účtenky, a ti tak byli nuceni přiznávat své tržby, a tedy i platit daně. Zkušenosti z praxe nicméně ukazují, že nemalá část podnikatelů si z nové povinnosti evidovat tržby a tisknout účtenky s kódem nic nedělá. Finanční správa narazí na pochybení při každé šesté kontrole, pokutuje zatím mírně - v průměru 15 tisíc korun.

9. Kolik to bude stát?

Účtenkovou loterii zajišťuje technologická společnost Diebold Nixdorf. Ministerstvo odhaduje náklady na jeden milion korun měsíčně, tedy dvanáct milionů za první rok provozu (více čtěte zde). Za jeden rok navíc ministerstvo mezi lidi rozdělí výhry za 65 milionů.



10. Které země mají účtenkovou loterii?

Na Slovensku zavedli Národní účtenkovou loterii v září 2013. Losuje se každý týden a hraje se o sto výher ve výši sta eur a jackpot - tento týden činí necelé čtyři tisíce eur. Na Tchaj-wanu funguje účtenková loterie již od roku 1951. Hlavní cena je aktuálně v přepočtu 7,25 milionu korun.