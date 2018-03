Evropu zaplaví ukrajinská vejce, mohou změnit ceny i v Česku

„Do budoucna by se z ukrajinských producentů mohli stát významní hráči na českém trhu, což by zapříčinilo snížení odbytu českých vajec. Již nyní se potýkáme s polskými producenty a jejich nepřetržitými dovozy levných vajec a další zahraniční hráč na trhu by situaci velmi zhoršil a zkomplikoval,“ napsal iDNES.cz tiskový mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka.

Jde totiž především o to, jak by vstup Ukrajinců mohl změnit ceny. „Část zákazníků vyhledává kvalitní domácí výrobky, nicméně u českého zákazníka stále převládá cena, která je v závěru rozhodující,“ doplňuje Hanzelka. „Samozřejmě vidíme konkurenci pro české producenty. Záleží na tom, jakou dají cenu,“ cituje ve svém článku deník E15 šéfku Českomoravské drůbežářské unie Gabrielu Dlouhou.

Velmi neklidní jsou z nastalé situace už v sousedním Polsku. „Může to mít vážné následky pro polské producenty vajec,“ řekla polskému webu Fakt24 Katarzyna Gawrońská z Polského drůbežářského svazu. Právě polská vejce loni zabrala téměř 80 procent dovozu vajec do Česka.

Loni se vejce prodávala i v aukcích

Právě vajec byl přitom na podzim loňského roku v Evropě nedostatek a tak zdražila o desítky procent, v ČR konkrétně o 37,8 procenta. Zákazník za balení deseti kusů zaplatil 35 korun. Před podobným vývojem předem varoval Svaz chovatelů drůbeže a někteří zemědělci. (čtěte zde)

Na rychlý růst cen vajec měly vliv aféry - nejdříve kauza milionů zadržených vajec se salmonelózou, která vedla k vybíjení chovů v Polsku, ale také objevení látky fipronil. Nedostatek vedl k tomu, že se vejce dokonce prodávala v aukcích. Vejce byla meziročně dražší dokonce o 60 procent. (čtěte Vejce se prodávají v aukcích. Zdraží na 6 korun)